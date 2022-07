Al ritorno dalle vacanze, specie nel periodo estivo, in molti per le proprie piante in casa o in giardino fanno spesso una sgradevole scoperta. Ovverosia, alcune piante sono sofferenti, mentre altre addirittura sono secche. Questo perché, con le elevate temperature, senza innaffiare regolarmente molte piante rischiano di morire anche nell’arco di pochi giorni.

Pur tuttavia, i rischi per le piante non sono legati solo alla scarsa irrigazione. In quanto, altrettanto spesso la pianta rischia di morire in base a quelle che sono le caratteristiche di un terreno che potrebbe essere non adeguato.

Così come la pianta soffre pure quando, pur innaffiandola, la tecnica o il sistema di irrigazione utilizzato è errato. In quanto, per esempio, l’annaffiatura avviene con l’acqua che, prima di arrivare al terreno, colpisce le foglie. Detto questo, quando ci si trova davanti a una pianta che è secca e sofferente, vediamo allora cosa fare per evitare che muoia.

Come salvare una pianta, in casa o in giardino, secca e sofferente

Nel dettaglio, sulla possibilità di recuperare una pianta che è secca e sofferente non c’è un metodo o un sistema che può vale sempre e quindi in ogni occasione. Tutto dipende di caso in caso. Per esempio, se la pianta è secca per mancanza di acqua, allora il terriccio sarà diventato impermeabile. In tal caso, senza danneggiare la pianta, occorrerà dare l’acqua dopo aver perforato il terriccio. Altrimenti i danni per la pianta aumenteranno a causa dei ristagni d’acqua in superficie.

Ma c’è anche il caso opposto, ovverosia quando si dà troppa acqua. In questo caso, e allo stesso modo, la pianta tenderà a morire perché le radici non riescono a respirare. In tal caso occorre subito ridurre la frequenza dell’innaffiatura. Se è possibile, poi, andrebbe pure cambiato il terriccio con l’aggiunta di sostanze nutritive.

Alcune rischiano di morire anche in questi casi

Questi chiaramente sono solo due dei tanti casi su come salvare una pianta in casa oppure in giardino. Visto che le piante spesso rischiano di morire anche per la carenza di nutrienti e per il fatto che manca la giusta quantità di luce. Così come, in giardino, le piante devono essere sempre controllate e curate per prevenire l’attacco di insetti e di parassiti e per difenderle dalle malattie fungine. Allo scopo ci sono in commercio sostanze naturali o chimiche che, aventi proprietà antimicotiche, difendono la pianta proprio dalle malattie fungine.

Approfondimento

Ecco come salvare una pianta di rose rampicanti o a cespuglio in vaso o giardino da pidocchi e foglie gialle per mantenerle sane