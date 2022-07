Sarà capitato ad ognuno di noi di conoscere una persona che emana un’aura di seduzione percepita da tutti. Quando questa sensazione non si abbina a un’armonia o ad una bellezza effettiva, questo fattore sembra apparentemente inspiegabile. Però anche in questo caso ci viene in aiuto la materia astrologica. Infatti fra gli individui considerati più attraenti ci sono non solo Scorpione e Toro, ma anche questo che risulta particolarmente esplosivo dal punto di vista sensuale. Scopriamo insieme di chi si tratta e come riconoscere questo genere di indicazione all’interno del tema natale.

I punti nel tema natale che segnalano la bellezza

Vediamo prima il quadro più dettagliato, ovvero quello del tema natale. Un aspetto piacevole solitamente è regolato dall’ascendente. Se questo preciso punto è governato dal pianeta Venere, e quindi dal segno di Toro e Bilancia, ci sono delle chances in più di risultare più femminili. Il primo conferisce un aspetto morbido e statuario, mentre il secondo uno più fine e leggiadro. Per gli uomini, invece, è più vantaggioso un ascendente Ariete o Scorpione. Entrambi, infatti, sono correlati a Marte. Lo stesso vale se si presentano questi pianeti in prima casa o se sono in una posizione particolare, ad esempio in congiunzione con il Sole.

Non solo Scorpione e Toro, ecco il segno più bello e sensuale dello zodiaco

Però, se dovessimo prendere solo in considerazione la data di nascita, i più armoniosi a livello fisico sono proprio i venusiani, quindi Toro e Bilancia. Il primo in particolare è anche conosciuto in generale per avere una bella voce e un amore per il cibo e la cucina, dato che si associa anche con il gusto e con l’area della gola. La seconda, invece, conferisce anche delle belle maniere e un occhio orientato all’estetica. Sarà possibile quindi avere dei soggetti amanti della moda e dell’interior design.

Essere i più belli dello zodiaco non significa, però, essere i più magnetici. Questo primato è riservato allo Scorpione che, grazie alla associazione con Plutone, emana moltissimo charme. Infatti questo segno generalmente viene descritto un po’ come il latin lover dello zodiaco e molti pensano che abbia dei comportamenti irregolari all’interno delle relazioni. In verità, però, è molto fedele, soprattutto se associato ad alcuni segni zodiacali.

