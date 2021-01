Il tè è sicuramente una delle bevande più amate del mondo, e persino in Italia riesce a fare concorrenza al caffè. Ma il tè non è solo perfetto per una pausa rilassante o per coccolarci a colazione, ha anche mille usi in casa (ad esempio è perfetto per pulire le ditate dai vetri), e naturalmente nell’ambito dell’estetica e del benessere. Il tè è ingrediente molto diffuso in creme e prodotti di bellezza, ma possiamo anche utilizzarlo in casa così com’è, senza acquistare prodotti di bellezza specifici.

In particolare, le bustine da tè usate sono perfette per creare un pediluvio. Possiamo berci una tazza di tè, e poi riutilizzare immediatamente la bustina come ingrediente per un pediluvio: relax completo.

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

One Power Zoom: i veri occhiali con lenti autoregolabili - Due al prezzo di uno CLICCA QUI

Le bustine del tè usate sono l’ingrediente perfetto per un pediluvio emolliente e anti-odore. Vediamo come.

Elimina i cattivi odori e ammorbidisce la pelle

Un pediluvio al tè è perfetto per coccolare i nostri piedi prima di andare a letto, soprattutto se abbiamo indossato le scarpe per tutto il giorno, e se anche un bagno caldo o una lunga doccia non sono bastati per eliminare i cattivi odori dai nostri piedi. Il tè, infatti, fa miracoli contro i cattivi odori. Non solo, ma è perfetto anche come emolliente. Il tè saprà ammorbidire la nostra pelle e prepararla al meglio per essere trattata e idratata con prodotti di bellezza dopo il pediluvio.

Ecco l’ingrediente perfetto per un pediluvio emolliente e anti-odore: le bustine del tè usate. Vediamo come prepare un perfetto pediluvio rilassante.

Come preparare un pediluvio al tè

Prepariamo circa due litri di tè utilizzando le bustine vecchie. Quando il tè sarà tiepido, mettiamolo in una bacinella capiente e aggiungiamo dell’acqua calda.

Possiamo aggiungere anche due cucchiai di sale per un trattamento completo.

Lasciamo i piedi in ammollo per almeno una decina di minuti. Dopo questo trattamento, i cattivi odori spariranno, e i nostri piedi saranno pronti per una pedicure completa.

Ecco un altro motivo per non buttare mai nulla in cucina: anche le bustine del tè usate possono essere alleate preziose nella nostra routine di bellezza.