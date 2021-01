Le feste sono quasi finite e probabilmente ci ritroviamo già coi chili in più dei cenoni e dei brindisi. Non ha senso sentirsi in colpa, mangiare e bere sono attività piacevoli a cui non ha senso rinunciare. Per rimediare ai chili di troppo possiamo scegliere di intraprendere una dieta drastica oppure pianificare con razionalità la nostra alimentazione delle settimane a seguire. Sconsigliamo di intraprendere una dieta drastica perché difficile da portare a termine. Sappiamo che diete drastiche hanno il rischio di essere inefficaci perché potremmo riacquistare i chili perduti.

30 minuti per la nostra salute

Se vogliamo evitare questi rischi la scelta migliore potrebbe essere pianificarsi la giornata in modo da ritagliare 30 minuti al giorno, tutti i giorni, per fare attività sportiva. In questo modo potremmo perseguire l’obiettivo di una vita più dinamica e salutare. I benefici dell’attività fisica sono infatti noti a tutti.

I pilastri del fitness ci dicono che con solo 30 minuti al giorno raggiungiamo la soglia minima dalla quale iniziamo a bruciare i grassi. Fare allenamenti di ore e ore può essere deleterio per la salute. Inoltre, possiamo perdere presto la motivazione per allenamenti così intensi.

Per iniziare a bruciare i grassi possiamo fare qualsiasi tipo di attività sportiva: camminare, correre, giocare a tennis, arrampicare. Possiamo praticare lo yoga o il pilates. Nuotare in mare oppure saltare la corda. Qualsiasi cosa purché per la durata di almeno mezz’ora.

Come ritornare in forma e dimagrire in soli 30 minuti al giorno? Il segreto è pianificare

Il consiglio è di pianificare ad inizio settimana l‘attività che vogliamo inserire nella nostra routine, magari appuntandoci su un’agenda l’obiettivo giornaliero personale.

Con soli trenta minuti al giorno per sei mesi potremo ritornare in forma, coltivare il nostro benessere e la nostra serenità. Potremo perdere i chili di troppo e attivare il metabolismo.

Ecco svelato come ritornare in forma e dimagrire in soli 30 minuti.