Mangiare una bella e buona fetta di torta ma senza sentirsi in colpa. Ecco il desiderio che impazza in questi giorni, in cui di calorie ne abbiamo ingerite anche troppe. Tra pandori e panettoni, il Natale è passato velocemente ed ora si attende l’arrivo dell’Epifania per avere un’altra valida scusa per poter fare uno strappo alla regola e accantonare la tanto temuta dieta. In circolazione, tuttavia, numerose sono le ricette di dolci e dolcetti “fit” che si possono realizzare e gustare senza dover preoccuparsi della bilancia. In questo articolo, la Redazione vuole proporre ai suoi Lettori una torta alle mele buona come quella della nonna ma che si presenta decisamente in versione più leggera. Di seguito, tutto l’occorrente.

Ingredienti

a) 3 mele, possibilmente le “Golden Delicius“;

b) 1 uovo;

c) 150 g di albume;

d) 100 g di zucchero integrale di canna;

e) 100 ml di latte;

f) 100 di farina di avena;

g) 1 bustina di lievito

h) 1 limone.

Una torta di mele speciale e leggera per conquistare tutti mantenendo la linea, consigliatissima Procedimento

Lavare, tagliare a fette le mele e inserirle in una ciotola con il succo di limone. In una seconda ciotola inserire l’uovo, la farina setacciata ed il lievito. Mescolare con cura ed aggiungere lo zucchero, poi il latte a filo.

Prendere gli albumi e montarli a neve, poi unirli al composto e amalgamare tutti gli ingredienti, mescolando per qualche minuto.

A questo punto, aggiungere all’impasto le fette di mele, conservarne una manciata per la decorazione finale. Prendere una teglia rivestita da carta da forno e versare il composto, livellando con un cucchiaio. Decorare con le fette lasciate da parte. Infine, far cuocere in forno già caldo alla temperatura di 180 °C per circa 30 minuti. Ed ecco che la torta di mele sarà pronta per essere assaporata.

