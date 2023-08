Ricordate la Zingara della temutissima Luna Nera? Ecco che fine ha fatto Cloris Brosca

Negli anni ’90, ogni sera, milioni di italiani attendevano di ascoltare le profezie dell’affascinante Zingara. Ma dopo lo strepitoso successo dell’epoca, cos’ha fatto Cloris Brosca, l’attrice che interpretava l’enigmatica fattucchiera? Leggi per scoprire di più sul suo conto, tra carriera e vita privata.

Chi negli anni ’90 e inizio 2000 guardava la TV, sicuramente ricorderà il personaggio della Zingara. L’enigmatico ed imperscrutabile personaggio divenuto simbolo del programma “Luna Park” che, in quell’epoca, era un vero e proprio cult televisivo. Magistralmente interpretata dalla splendida Cloris Brosca, la famosa Zingara, ogni sera, leggeva i tarocchi di fronte a milioni ti telespettatori.

Ricordate la Zingara della temutissima Luna Nera? Come ha iniziato

Cloris Brosca ha sempre lavorato nel mondo dello spettacolo. Fin da giovanissima si è avvicinata all’affascinante mondo della recitazione, calcando i palcoscenici di numerosi teatri in tutt’Italia. Di certo, però, il vero e proprio successo l’ha travolta quando è stata selezionata per interpretare la maga che legge le carte nella trasmissione Luna Park. Il suo strepitoso successo è stata una cosa inaspettata per tutti. Nessuno, infatti, si sarebbe mai aspettato che il momento della Zingara divenisse il più atteso e seguito dal pubblico. All’epoca, infatti, milioni di persone di tutta Italia pendevano dalle sue labbra.

Proprio per questo enorme successo riscontrato, a Cloris Brosca venne poi offerta la partecipazione in uno spin off del programma, ruolo che la stessa ha interpretato per 8 anni. A questo punto, Cloris Brosca era ormai un volto ultra noto, tanto da aver ottenuto il posto come conduttrice de “I Fatti Vostri”, a fianco di Michele Guardì, su Rai 2.

Serie TV e teatro, il primo amore

Dopo la partecipazione a vari programmi televisivi, Cloris Brosca ha ripreso poi anche a recitare. È restata ben 7 anni nel cast della serie “La Squadra”, su Rai 3. Dal 2006 al 2008 l’abbiamo vista su Rai 1 in “Raccontami”. Ed, ancora, ha preso parte alla fiction “Paolo VI – Il Papa della tempesta” e alla serie “Che Dio ci aiuti”, con Valeria Fabrizi ed Elena Sofia Ricci.

Nel frattempo, ha sempre lavorato anche in teatro. Si segnalano poi importanti collaborazioni con registi del calibro di Giuseppe Tornatore e Massimo Troisi.

Qualcosa sulla vita privata della Zingara della Luna Nera

Cloris Brosca, oggi, ha 66 anni. È nata infatti il 16 febbraio 1957 a Napoli. Da più di vent’anni è sposata con Fabrizio, che fa il cardiologo.

Dunque, ricordate la Zingara della temutissima Luna Nera? Se volete seguirla sui social, potete iscrivervi ad alcune pagine fan. Ci sono molti hashtag dedicati a lei.