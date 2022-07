Nell’ultimo periodo uno dei problemi maggiori con cui stanno facendo i conti gli italiani è l’aumento del costo del carburante. Sia la benzina che il gasolio, infatti, hanno raggiunto i 2 euro al litro e i prezzi sono destinati a salire. Tuttavia, non si può neppure pensare di fare a meno dell’automobile o della moto per questioni di svago o di necessità. Per questo motivo è importante cercare di capire come risparmiare benzina quando si guida un mezzo, non rinunciando alle scampagnate. Il carburante ma anche la spesa al supermercato, infatti, incidono molto sulle tasche delle persone. Da un lato è possibile, anche se difficile, fare la spesa settimanale con 25 euro mentre dall’altra sembra quasi impossibile risparmiare sulla benzina.

Come risparmiare tanti soldi su benzina e diesel anche in autostrada per andare in vacanza spendendo meno con la moto

Quando si guida, spesso, si commettono errori da principianti che ci faranno spendere molti più soldi. Tra questi troviamo l’utilizzo indiscriminato di aria condizionata e, soprattutto, la velocità. Molto dipenderà dal veicolo utilizzato ma non è raro rendersi conto di quando si è consumato solo dopo aver effettuato un percorso ad alta velocità. Manutenzione regolare all’automobile, limitazione della velocità, pochi carichi e un corretto utilizzo delle marce potrebbe essere sufficiente per ridurre le spese. Quando si guida, infatti, bisognerebbe cambiare tempestivamente le marce per evitare consumi eccessivi. Ad esempio, in un’automobile con sei marce bisognerebbe cercare di utilizzare spesso quella più alta. Inoltre, si dovrebbe evitare di utilizzare la macchina per percorsi molto brevi dal momento che si tenderà a consumare di più. Un’automobile, infatti, consumerà molto di più a motore freddo che dopo alcuni chilometri.

Come risparmiare in moto

Gli amanti delle due ruote, poi, dovrebbero sapere che per consumare di meno dovrebbero mettere in atto alcune strategie. La prima regola è sempre quella, valida anche per le automobili, della manutenzione ottimale. Innanzitutto, si consiglia di controllare regolarmente la pressione delle gomme. Se leggermente sgonfie, infatti, ci porteranno a consumare più carburante. In moto, poi, più che in automobile sarà importante cercare di evitare il più possibile il traffico. Sia per non respirare gas di scarico degli altri che per ridurre il consumo di carburante. Infatti, sgasare tutte le volte che si parte da fermi farà sprecare molto di più. La posizione aerodinamica per eccellenza, poi, è quella che vede i gomiti e le gambe strette. In questo modo la moto faticherà molto meno e, di conseguenza, i consumi saranno inferiori. Quindi, ecco come risparmiare tanti soldi su benzina e diesel.

