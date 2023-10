Come risparmiare tanti soldi con un prodotto naturale per tutte le pulizie domestiche -Foto da pixabay.com

Per le pulizie domestiche si arriva a spendere molti soldi, ma si può imparare come risparmiare usando un solo prodotto naturale per diverse attività legate al pulire casa.

Un aspetto che spaventa una persona quando decide di andare a vivere da sola o con il proprio partner è quello legato alla pulizia della casa. Grande o piccola che sia, le faccende domestiche sono sempre una grande fatica, un impegno e una spesa.

Sappiamo che al supermercato ci sono diversi prodotti per ogni tipo di lavoro, ma siamo qui per consigliarvi come risparmiare tanti soldi con un prodotto naturale sufficiente per fare diverse cose. Quindi, con un solo elemento, che costa molto poco o magari nulla, si può pulire, igienizzare e profumare.

Ricordiamo, inoltre, che scegliere prodotti naturali invece di acquistare prodotti chimici è una buona cosa per la propria salute, per quella di persone che vivono in casa, animali domestici e per l’ambiente.

Come risparmiare tanti soldi con un prodotto naturale: cosa usare per pulire casa

Invece di fare i conti per i prodotti chimici esposti al supermercato che servirebbero per pulire bagno, cucina, forno e tutto il resto, ecco che cosa si può usare: il limone.

Il limone è un alleato assolutamente perfetto per pulire e ha tutte le caratteristiche per poter dare risultati efficienti. Costa poco e potrebbe non costare nulla se in giardino avete una pianta di limone che può darvi frutti in alcuni periodi dell’anno.

Questo frutto contiene acido citrico in grado di sgrassare le superfici, igienizzare e poi profumare con una fragranza naturale e molto buona per tutti.

Come fare

Ecco un piccolo elenco di pulizie domestiche che si possono fare con un limone:

forno: i residui di cibo formano incrostazioni che possono essere facilmente eliminate con un po’ di bicarbonato di sodio e succo di limone. Lasciare agire insieme per una decina di minuti prima di procedere con una spugnetta abrasiva;

microonde: basta mettere una ciotola, adatta a questo elettrodomestico, all’interno con acqua e succo di limone e scaldare per tre minuti. Quando si è raffreddato passare una spugnetta sulle pareti sarà un piacere perché verrà via tutto;

pentole: anche in questo caso la coppia bicarbonato e limone sarà super efficiente;

vetri: per la preparazione della miscela servono le bucce del limone in un barattolo con aceto di vino bollente da lasciare in infusione per almeno un giorno. Questo liquido, unito ad un po’ di acqua in un flacone spray, è eccellente per pulire i vetri senza lasciare macchie;

piano cottura: strofinare le fette di limone oppure metterle a bollire in acqua calda per diffondere l’odore in tutta la cucina.

Basta provare per vedere di persona con i propri occhi cos’è in grado di fare un semplice ed economico frutto.