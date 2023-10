Quanti soldi ha guadagnato la cantante Angelina Mango ad Amici e quali premi ha vinto: ecco le cifre 

Angelina Mango è la regina dei record e delle classifiche. Le sue canzoni diventano in breve tempo dei grandissimi successi. Ma vediamo quali premi ha vinto nel talent di Maria De Filippi e scopriamo quanto ha guadagnato ad Amici.

È stata una delle allieve più apprezzate e premiate della scorsa edizione di Amici, il talent in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi.

Angelina Mango all’età di 22 anni sta vivendo un periodo favoloso. Il suo talento è indiscutibile e la sua bellissima voce ha conquistato proprio tutti. Del resto, buon sangue non mente. Infatti, Angelina è la figlia di Giuseppe Mango, cantante scomparso nel 2014 e dell’ex voce dei Matia Bazar, Laura Valente.

Inizialmente il suo ingresso nel programma ha suscitato qualche polemica legata al cognome famoso. Ma Angelina ha mostrato a tutti la sua bravura e il suo grande amore per la musica. Infatti, sin da subito, la cantautrice lucana, è riuscita ad imporsi a livello radiofonico, conquistato la stima del pubblico di ogni età.

La regina delle classifiche

Il 12 maggio del 2023 Angelina ha pubblicato il brano “Ci pensiamo Domani”. In pochissimo tempo è diventata una delle canzoni più passate in radio e, per molti, la colonna sonora dell’estate 2023.

Simpatica, solare, genuina Angelina è molto legata alla conduttrice Maria De Filippi, tanto da regalarle i suoi dischi di platino e oro.

Lo scorso 6 ottobre, la cantante pubblica il nuovo singolo “Che t’o dico a fa’”. Ecco un altro record di Angelina. Infatti, dopo 24 ore dalla sua uscita, il brano è stato definito il miglior debutto femminile dell’anno. Una canzone solare, allegra, vivace il cui ritornello rimane impresso nella mente. Anche il videoclip conta milioni di visualizzazioni.

L’inarrestabile Angelina, prima di partecipare ad Amici, aveva già collaborato con dei personaggi famosi quali Tiziano Ferro. Ma è stato il talent di Maria De Filippi a regalarle una grande notorietà. Proprio come è stato con un altro figlio d’arte: LDA, figlio di Gigi D’Alessio

Quanti soldi ha guadagnato la cantante Angelina Mango ad Amici: ecco la somma dei premi

La scorsa edizione di Amici è stata vinta dal ballerino Mattia, ma Angelina non è tornata a casa a mani vuote ed ha fatto incetta di premi. Categoria canto, il premio della critica assegnato dai giornalisti e quello della radio.

Ma parliamo anche di soldi. La cantante lucana si sarebbe portata a casa una cifra pari a 127 mila euro, così si legge nelle varie pagine web. Vediamo come. Il premio della critica sarebbe pari a 50 mila euro, quello della radio 20 mila euro. Sommiamo queste 2 cifre al premio di categoria e alle 7 mila euro offerte da Marlù (noto marchio di gioielli). Ecco, allora, quanti soldi ha guadagnato la cantante Angelina Mango ad Amici.