Come risparmiare sul riscaldamento in casa: alcuni consigli preziosi

Come risparmiare sul riscaldamento in casa-Foto da imagoeconomica

Si avvicina l’inverno ed è utile sapere come risparmiare sul riscaldamento di casa per non ritrovarsi una bolletta troppo salata. Ecco alcuni preziosi consigli da mettere in pratica per pagare meno soldi.

L’autunno è arrivato, l’aria è più fresca, in casa si ha una temperatura che porta le persone ad accoccolarsi sul divano con una copertina e una buona tisana. Con il passare delle settimane si rende necessario accendere il riscaldamento, non solo per stare al caldo, ma anche per evitare problemi di umidità e di muffa all’abitazione.

Il costo del sistema di riscaldamento pesa sul bilancio famigliare, ma è utile sapere come risparmiare sul riscaldamento in casa in modo tale da non dover pagare tantissimi soldi quando arriva la bolletta. Sono delle accortezze facili da mettere in pratica, quindi, perché non approfittarne?

Negli ultimi tempi sono aumentati molti costi, tra cui quello di andare a fare la spesa al supermercato, ed è necessario operare qualche soluzione per ridurre le uscite in famiglia.

Come risparmiare sul riscaldamento in casa: le cose da fare

Questa piccola guida è preziosa non solo per risparmiare soldi, ma anche per salvaguardare l’ambiente. Ecco cosa fare per risparmiare soldi sul riscaldamento in casa in inverno:

manutenzione periodica della caldaia; installare il termostato; non mettere oggetti o mobili vicino ai termosifoni; installare valvole termostatiche; non riscaldare stanze che non si usano; coprire tutti gli spifferi; cambiare l’aria per pochi minuti.

Inoltre, è consigliato dagli esperti tenere una temperatura giusta, non troppo calda. Questa sarebbe di 20 gradi in casa, con l’accortezza di abbassare a 18 in camera da letto.

Ci sono, infine, da considerare gli infissi. Questi dovrebbero essere isolanti perché anche se non ce ne rendiamo conto, infissi datati o non adatti possono causare un lavoro molto più grande da parte del sistema di riscaldamento per tenere la temperatura costante in tutto l’ambiente.

Il metodo di riscaldamento più economico

In molti avranno già a casa un sistema di riscaldamento, ma qual è il più economico? Molti stanno puntato sulla stufa a pellet o la stufa a legna, ad esempio, perché permette dei grandi vantaggi con meno soldi rispetto alla caldaia.

Ci sono due aspetti da considerare su questo argomento: il primo è che le caldaie moderne hanno dal 25 al 30% di risparmio sui consumi e il secondo vede l’investimento maggiore sulla pompa di calore.

Si sta puntando a livello globale su questo metodo di riscaldamento perché permette di avere zero emissioni nell’atmosfera, tuttavia, l’investimento economico è più alto rispetto alla caldaia. Ognuno, comunque, può e deve valutare cosa scegliere in base alle proprie possibilità economiche e necessità.