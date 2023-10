Qual è la spezia più cara al Mondo e quanto vale: si parla di oltre 50 mila euro 

Le spezie fanno parte della nostra cultura culinaria, ma qual è la spezia più cara al Mondo e quanto vale esattamente? È una curiosità molto interessante e sbalorditiva perché si parla di cifre molto alte.

In cucina un elemento che non può mai mancare è la spezia. Con questo termine si indicano in modo generale sostanze di origine vegetale che insaporiscono e danno un aroma particolare e migliore a bevande e a cibi.

Non hanno un grande costo e molte si possono coltivare nel proprio giardino. Ce n’è una, però, che è molto costosa. Scopriremo qual è la spezia più cara al Mondo e quanto vale, quando e come si usa e i motivi per i quali costa così tanto.

Si parla di decine di migliaia di euro, non proprio alla portata di tutti. Ma scendiamo nei particolari e vediamo di che cosa si tratta.

Qual è la spezia più cara al Mondo e quanto vale: il famoso oro rosso

La spezia di cui stiamo parlando è lo zafferano. Si ottiene dagli stigmi del fiore Crocus sativus della famiglia delle Iridacee. La pianta di zafferano è alta circa 30 cm, può dare fino a quattro fiori viola e ogni fiore ha tre stigmi rossi.

Per fare un chilo di zafferano servono oltre 150 mila fiori che vengono coltivati principalmente in Iran, ma anche in Italia, Francia, Spagna e Grecia. Questa raccolta avviene rigorosamente a mano e questo è l’elemento che alza enormemente il prezzo.

Un altro elemento è il fatto che questi fiori crescono per poche settimane, durante l’autunno, ogni anno. Oltre alla raccolta, c’è un grandissimo lavoro di separazione degli stigmi dal fiore.

Secondo l’associazione Zafferano Italiano, servono almeno 15 euro per ogni grammo essiccato. Quindi, sommando tutti i costi di lavorazione, trasporto e imballaggio si arriva a cifre esorbitanti: un chilo di zafferano costa dai 25 ai 60 mila euro.

Perché da rosso diventa giallo?

Lo zafferano in natura è rosso, ma sappiamo bene tutti che una volta usato nel cibo diventa di un giallo brillante. Come non pensare al famosissimo risotto alla milanese, oppure alle tisane che si sorseggiano la sera davanti a un bel film, sul divano con una coperta sulle gambe.

Come mai lo zafferano diventa giallo? Questo è dovuto a due sostanze che contiene: Crocina e Picrocina. Sono molto sensibili al contatto con luce e aria, al contatto con la pietanza la Crocina, in particolare, si colora di giallo.

È la particolarità di questa spezia dal gusto amarognolo e molto intenso, come il suo odore. Ormai non si può farne a meno nelle cucine di tutto il Mondo.