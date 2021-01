Amazon è un’azienda americana di commercio elettronico nata nel 1994 dalla mente di Jeff Bezos. È un e-commerce che offre un’ampissima scelta di prodotti che va dall’elettronica, all’abbigliamento, ai libri fino ad arrivare ai prodotti per la casa. Amazon si è imposta come azienda leader a livello mondiale ed ha visto una crescita esponenziale dalla sua creazione ad oggi, anno dopo anno.

Una sezione con sconti speciali

Probabilmente non tutti sanno che esiste una sezione dedicata a prodotti in sconto. Vediamo insieme come risparmiare su Amazon accedendo a questa speciale sezione: si chiama Amazon Warehouse Deals. Amazon Warehouse è una sezione di Amazon nella quale si trovano migliaia di articoli restituiti, usati e ricondizionati o dalla confezione aperta che, proprio per questi motivi, scontati. Acquistando attraverso Amazon Warehouse è possibile risparmiare mediamente il 30% sui prodotti.

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

One Power Zoom: i veri occhiali con lenti autoregolabili - Due al prezzo di uno CLICCA QUI

Come funziona Amazon Warehouse

Prima di rimettere questi prodotti in commercio, essi sono sottoposti ad un controllo di qualità per valutare la loro condizione di base. Infatti, si possono trovare, nella descrizione del prodotto, la dicitura “Usato” oppure “Come nuovo” o ancora “Confezione aperta” per permettere al cliente di valutare lo status del prodotto. Per ogni prodotto è indicato il prezzo, lo stato del prodotto e, nelle specifiche, vengono chiaramente descritte le sue caratteristiche e gli eventuali difetti che possiede.

Come accedere alla sezione Amazon Warehouse

Per accedere a questa sezione, è necessario entrare nel sito di Amazon. In alto, a fianco alla barra di ricerca, si trova un menù a tendina indicato come “Tutte le categorie”. Cliccandoci sopra, scorrendo tra le varie sezioni si trova anche Amazon Warehouse. Nella barra di ricerca, si cerca il prodotto al quale si è interessati e si può scegliere quello che si preferisce. In caso di acquisto, sulla scatola del prodotto viene applicato un bollino che indica il fatto che si tratta di un prodotto Amazon Warehouse. Abbiamo visto come risparmiare su Amazon accedendo a questa speciale sezione. Il risparmio è effettivo e, se si tratta di un prodotto ad uso personale e si vuole risparmiare, conviene dare un’occhiata a questa sezione.

Approfondimento

Amazon vende a rate. Come rateizzare i propri acquisti?