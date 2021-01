In data 29 dicembre 2020, la Guardia di Finanza ha pubblicato il bando di concorso per 571 posti di allievo finanziere.

Per partecipare, bisogna essere maggiorenni e non aver compiuto i 26 anni di età, limite elevato per i volontari in ferma prefissata. Tale limite, tuttavia, seppur dipenda dall’effettivo esercizio svolto, non può comunque superare i 3 anni.

Tra i requisiti per partecipare rientrano il possesso dei diritti civili e politici, non esser stati imputati o condannati. Le cause di esclusione dalla procedura di selezione prevedono anche l’applicazione di una misura di prevenzione o di una misura alternativa ex art 444 cpp. Allo stesso modo, l’aver prestato Servizio Civile in qualità di obiettori di coscienza, non permette la partecipazione al concorso.

È necessario aver conseguito il diploma di istruzione secondaria e non esser stati destituiti o decaduti dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione.

Ripartizione dei posti e prove d’esame

In arrivo 571 posti di lavoro nella Guardia di Finanza anche per i civili, precisamente in numero pari a 237 posti.

Le prove d’esame consistono in un quiz preselettivo su diverse materie, quali italiano, storia, educazione civica, geografia e test logico-matematici.

Chi supererà la prova preselettiva dovrà sostenere le prove fisiche, diverse a seconda del contingente che si è scelto in fase di compilazione della domanda. Il superamento di questa fase concorsuale dà accesso alla valutazione dell’idoneità psico-fisica. È importante precisare che ogni fase della selezione è svolta da un’apposita sottocommissione composta da esperti del settore di riferimento.

In questa sede si vuole accertare l’idoneità del candidato a far parte della Guardia di Finanza. In particolare, la presenza di eventuali patologie o di tatuaggi considerati indice di “personalità abnorme” potrebbe determinare l’esclusione dal concorso. Stessa sorte spetterebbe in caso di positività ai test tossicologici.

La Commissione valuterà i titoli di coloro che hanno superato brillantemente le suddette prove e pubblicherà la graduatoria dei vincitori.

Per partecipare alla selezione, è necessario inviare la domanda all’apposito sito entro e non oltre il 29 gennaio. Il termine è perentorio e la Guardia di Finanza non ammette deroghe.