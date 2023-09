Mangiare bene a Roma: ecco il ristorante di pesce preferito da Ilary Blasi e Giorgia Meloni, ma quanto costa una cena?

Dove mangiare un piatto di pesce di qualità nella Capitale? Ecco il ristorante frequentato da molti Vip, anche da Ilary Blasi e la Meloni.

Ottobre potrebbe essere il mese ideale per fare qualche gita fuori porta e scoprire le bellezze storiche e culturali della nostra capitale, la straordinaria Roma. Non ha bisogno di particolari presentazioni e arrivano turisti da tutto il Mondo per visitarla. Una città antica che racconta la sua storia attraverso i siti archeologici, il patrimonio architettonico e i monumenti spettacolari. Impossibile non rimanere a bocca aperta davanti il Colosseo, e tutto il complesso archeologico, il Campidoglio, le terme, le Basiliche e tutte le meravigliose piazze. La lista delle attrazioni potrebbe essere infinita, ma se siamo in zona solo per qualche giorno potremmo optare per un itinerario veloce nel centro storico.

Dove mangiare bene a Roma: ecco il ristorante di pesce preferito da 2 personaggi famosi

È d’obbligo, tra una visita e l’altra, gustare le prelibatezze romane, che sono davvero tante e tutte sfiziose ed appetitose. Molti locali celebrano le prelibatezze tradizionali, come molte osterie e trattorie, ma non mancano ristoranti classici e più eleganti dove assaporare piatti fantastici. Se siamo alla ricerca di ristoranti che hanno conquistato una o più Stelle Michelin, allora potremmo andare all’Acquolina, La Pergola, Il Pagliaccio o l’Enoteca La Torre. Si aggiungono alla lista: All’Oro, Aroma, Glass Hostaria, Imago, La Terrazza, Pipero Roma, Zia, Moma ed altri che si trovano anche in provincia.

Per gustare un tagliere di salumi e formaggi potremmo andare da Roscioli, vicino Campo de Fiori, da Santo Palato troveremo invece la cucina tradizionale ebraico romana. Nella guida Michelin solo elencate altre trattorie dove assaggiare un po’ di tutto, come l’Osteria della Trippa, trattoria Pennestri o Armando al Pantheon. Non è raro trovare nei vari locali celebrità e Vip, mentre si concedono una cena sfiziosa, anche con i prodotti di mare. Se vuoi mangiare bene a Roma: ecco il ristorante di pesce preferito da 2 personaggi decisamente noti, ovvero Rinaldi al Quirinale.

Menù e scontrino finale

Diverse foto immortalano Ilary Blasi e Giorgia Meloni proprio nel ristorante di Via Parma a Roma. Non sarebbero le uniche ad amare i piatti di Rinaldi al Quirinale, ma anche Chanel Totti, Panariello, Gabriel Garko e Raoul Bova apprezzerebbero il menù. L’ambiente è esclusivo e chic, ma sono le materie prime a fare faville, il locale giusto dove assaporare pesce di alta qualità. Gli antipasti sono diversi, quindi ostriche, a 8 euro circa, gambero rosso, carpacci e tartare proposte a 25, 30 e 35 euro. Oppure potremmo provare piatti più elaborati da 20 a 35 euro e gustare poi un primo piatto, il più caro, 65 euro, è con l’aragosta.

Tagliolini con dentice e bottarga, spaghetti ai ricci, con gamberi viola sono a circa 30 euro, più economici gli spaghetti con vongole e risotti di mare. I secondi sono assortiti e possiamo vedere il pesce fresco e i crostacei nel banco, come aragosta, astice, spigola o il pescato del giorno. I prezzi sono segnati all’etto, dagli 11 ai 22 euro. Prezzi inferiori per il menù di terra, ma il conto finale sicuramente non sarà economico, visto anche i grandi prodotti proposti.