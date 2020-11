Vivere di rendita è il sogno di tutti, ma se non si riesce a mettere i soldi da parte è chiaro che il sogno resterà tale. Ecco, allora, come risparmiare soldi con il vecchio ma efficace trucco del salvadanaio. In quanto il metodo del porcellino spesso è il migliore tra le tante altre possibili soluzioni per costruirsi un piccolo gruzzoletto.

Al riguardo c’è comunque da dire che non sono configurabili delle regole oggettive, valide per tutti, che possano permette di risparmiare soldi in maniera costante. Ma, in ogni caso, esistono delle strategie comuni e diffuse che possono rivelarsi davvero efficienti.

Come risparmiare soldi con il vecchio ma efficace trucco del salvadanaio

Nel dettaglio, il trucco principale del salvadanaio sta proprio nella scelta del porcellino. In particolare è preferibile evitare quelli trasparenti oltre a quelli estremamente fragili, soggetti a facili rotture, e che quindi non più riutilizzabili.

Il miglior salvadanaio è, cioè, quello riciclabile e riutilizzabile. E soprattutto quello che non consente di visualizzarne il contenuto. Onde evitare ogni tentazione di prelevare le monete messe da parte.

Come ogni buon porcellino che si rispetti, questo deve, ovviamente, mangiare tutti i giorni. E dunque in esso vanno depositate, magari a fine giornata, non solo le l monetine rimaste in tasca, ma pure una piccola quota di risparmio giornaliera.

Una buona idea sarebbe quella di racimolare quotidianamente 5, o meglio, se possibile, 10 euro, da riporre nel salvadanaio al mattino. Basti pensare che mettendo da parte, nel salvadanaio, solo 5 euro al giorno si potrebbe giungere, nell’arco di un anno, a risparmiare oltre 1.800 euro.

Ecco inoltre cosa fare quando il porcellino è pieno

In ogni caso, quando il porcellino è pieno arriva il momento più emozionante. Ovvero l’ora di svuotarlo e contare l’ammontare risparmiato. Che non va sprecato inutilmente. Altrimenti tutti gli sforzi saranno stati vani. La soluzione migliore è dunque quella di portare in banca tutto il denaro risparmiato.

Al riguardo è consigliabile versare il risparmio accumulato sul conto corrente ed investire in strumenti finanziari monetari a basso rischio e facilmente liquidabili. In questo modo, riempiendo e svuotando il salvadanaio tre o quattro volte l’anno ci si ritroverà con un bel gruzzoletto investito. Praticamente un piccolo capitale a disposizione. Sicuramente graditissimo e prezioso, quanto inaspettato.