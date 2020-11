Tirare fuori dal freezer la carne al sabato in vista del pranzo della domenica è per molti una consuetudine. Ma in caso di dimenticanza come si fa a rimediare senza correre rischi per la salute?

Perché è chiaro che per mangiare la carne congelata il metodo migliore è quello di tirarla fuori dal freezer e quindi attendere pazientemente che si scongeli. Ebbene, ecco i 3 segreti che spiegano perché e come scongelare la carne velocemente e senza rischi. Includendo tra questi pure un velocissimo metodo di scongelamento.

I 3 segreti che spiegano perché e come scongelare la carne velocemente

Chiunque abbia a disposizione un forno a microonde, infatti, può utilizzare la funzione “defrost” dell’elettrodomestico, appunto, allo scopo di scongelare la carne. Si tratta, nello specifico, di un tasto generalmente presente nei forni a microonde di ultima generazione. E che, comunque, deve essere utilizzato con attenzione. È importante infatti indicare il peso della carne per poter impostare correttamente il tempo di scongelamento.

Chi non abbia un forno a microonde, o comunque abbia più tempo da dedicare allo scongelamento della carne, può ricorrere a un semplice trucco. Ovvero quello dell’acqua fredda.

Basterà, infatti, riporre la carne congelata in un sacchetto per alimenti che dovrà essere rigorosamente sigillato e con la minor aria possibile al suo interno. Dopodiché si tratterà di immergere la carne congelata in un contenitore colmo di acqua fredda. Quindi cambiando l’acqua, ogni trenta minuti, in un massimo di 2 ore, la carne sarà scongelata. E dovrà essere subito cucinata.

Un altro trucco

Un altro trucco per scongelare la carne velocemente è quello della cosiddetta pentola capovolta. Si tratta, nello specifico, di riporre la carne congelata, sigillandola, all’interno un sacchetto per alimenti. Poi deporre il sacchetto con la carne sul fondo del lavello e coprirlo con una pentola messa al contrario. Quindi porre sul fondo della pentola una seconda pentola colma di acqua calda ad una temperatura prossima a quella di ebollizione. Ebbene, nell’arco di poco più di cinque minuti la carne sarà scongelata. Ovviamente, anche in questo caso, deve essere cucinata immediatamente.