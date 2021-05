Per risparmiare e pulire a fondo la casa, è possibile preparare i detersivi “fai da te”. I detersivi, si sa, sono costosi e talvolta anche antiecologici. Ve ne sono moltissimi, di tante marche, che promettono le più svariate qualità del prodotto. Quindi: pavimenti sfavillanti, luccicanti, profumati. Ma, chiediamoci se esiste un’alternativa a costo pari quasi a zero e a basso impatto ambientale. Si tratta di prodotti che possiamo realizzare in casa, in modo semplice e veloce. Ed ecco come risparmiare preparando in casa il detersivo per i pavimenti, per ogni superficie, utilizzando ingredienti che abbiamo già nella dispensa.

Come preparare in casa il detersivo per pavimenti in marmo, granito e pietra

Ecco la ricetta per preparare il detersivo per marmo, granito e pietra. Prendiamo: 3 litri di acqua, 3 cucchiai di bicarbonato, 10 cucchiai di alcool denaturato, 1 goccia di sapone liquido o di sapone di Marsiglia in scaglie. In un secchio versiamo l’acqua, il bicarbonato e aggiungiamo l’alcool. Infine, versiamo il sapone liquido (che può essere anche quello per i piatti) o quello di Marsiglia. Poi, mescoliamo il tutto. Ed ecco che il detersivo è pronto.

Come preparare in casa il detersivo per pavimenti in ceramica, gres e cemento

Ebbene, per preparare questo tipo di detersivo fatto in casa e risparmiare, utilizzando semplici ingredienti, seguiamo queste indicazioni. Prediamo: 3 litri di acqua, 4 cucchiai di aceto, 4 cucchiai di alcool denaturato. Infine, anche qui una goccia di sapone liquido o un cucchiaio di sapone di Marsiglia in scaglie. Infine, mescoliamo tutti gli ingredienti in un secchio ed ecco che il gioco è fatto.

Come preparare in casa il detersivo per pavimenti in legno e parquet

Veniamo all’ultima ricetta di detersivo che riguarda pavimenti molto delicati, come quelli in parquet. Anche qui, però, non è difficile preparare il detersivo fai da te. Prediamo: 3 litri di acqua, 2 cucchiai di bicarbonato, 1 pezzetto di sapone di Marsiglia. Per la preparazione, basta versare nel secchio di acqua il bicarbonato ed il sapone di Marsiglia. Quest’ultimo, può essere preparato prima, sciogliendolo in acqua bollente. In definitiva, abbiamo visto come risparmiare preparando in casa il detersivo per i pavimenti, per ogni superficie, utilizzando ingredienti che abbiamo già nella dispensa.