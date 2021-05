A volte nella vita in cucina o durante le pulizie della casa commettiamo degli errori senza accorgercene. Le stoviglie sono continuamente utilizzate tutti i giorni a pranzo, a cena e per la colazione. Per questo motivo sono soggette facilmente ad usura.

In questo articolo spieghiamo come non ritrovarsi con piatti e bicchieri usurati e opachi con dei semplici accorgimenti a cui non abbiamo pensato.

Seguendo questi consigli eviteremo di striare o addirittura rompere questi utensili e averli sempre come nuovi.

Ecco come non ritrovarsi con piatti e bicchieri usurati e opachi con dei semplici accorgimenti a cui non abbiamo pensato.

Perché prestare attenzione alle posate

Quando sparecchiamo la tavola, nella fretta o per abitudine riponiamo le posate, i bicchieri e i piatti nel lavandino dopo averlo riempito con acqua e sapone.

Questo è sconsigliato, perché i coltelli potrebbero rigare irrimediabilmente i piatti.

Un ulteriore errore che commettiamo spesso è quello di pulire il piatto utilizzando la forchetta per gettare gli avanzi nella spazzatura.

Anche questo non va fatto, perché le forchette a lungo andare danneggiano il piatto rigandolo.

Perché evitare di lavare i piatti prima di sistemarli nella lavastoviglie

Evitare questa procedura è importante.

Le odierne lavastoviglie puliscono in modo eccellente e lavare le stoviglie per poi metterle nell’elettrodomestico è dannoso e inutile.

È dannoso perchè se i piatti sono già stati puliti, il lavaggio aggredisce direttamente lo smalto delle stoviglie rovinandolo.

Perché posare correttamente i piatti e i bicchieri

Forse non tutti ci pensano, le stoviglie possono rovinarsi proprio quando le posiamo, dopo averle lavate, nel mobile della cucina.

Se abbiamo l’abitudine di sistemarle una sull’altra, il peso eccessivo rischia di rovinarle.

Una soluzione potrebbe essere quella di adoperare dei separatori di gomma per piatti, inserendoli tra l’uno e l’altro.

I bicchieri invece, dovrebbero essere riposti singolarmente.

Poche cose da fare ma che si riveleranno importanti e ci faranno vivere meglio nei nostri ambienti abituali e forse risparmiare anche qualche soldo evitando degli sprechi.