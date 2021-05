Dopo gli scivoloni dei giorni scorsi, oggi torna il verde sui prezzi. Si torna al rialzo oppure ennesimo falso segnale sui mercati azionari? Nelle ultime 7/8 settimane, si assiste a continui capovolgimenti di fronte, alla fine però i prezzi continuano a muoversi in orizzontale.

Cosa fa paura e vendere? L’inflazione che potrebbe continuare ad aumentare e portare a rialzi dei tassi. Cosa poi fa comprare? Il premio per il rischio che continua a essere a favore dell’azionario.

In poche parole queste sono le forze davvero dominanti sui mercati finanziari e che continuano a muovere i prezzi. Al momento, l’incertezza porat la forza dei comratori e quella dei venditori a equilibrarsi

Continuerà ancora così? Per il momento è difficile stabilirlo e per questo motivo si procederà day by day augurandoci più chiarezza all’orizzonte.

Alle ore 19:48 della giornata di contrattazione del 20 maggio abbiamo letto:

Dax Future

15.360

Eurostoxx Future

3.993

Ftse Mib Future

24.495

S&P 500 Index

4.161,75.

Attendiamo l’inizio di direzionalità da questa settimana per almeno un mese

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 14 maggio.

La prossima data di setup calcolata con i nostri metodi scadrà il 22 giugno.

Si torna al rialzo oppure ennesimo falso segnale sui mercati azionari?

Di seguito la mappa dei prezzi per mantenere il polso della situazione e per capire la probabile direzione di domani e per i prossimi giorni:

Dax Future

Tendenza rialzista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 21 maggio inferiore a 15.206.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 21 maggio inferiore a 3.950.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 21 maggio inferiore a 24.210.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 21 maggio inferiore a 4.129.

Quale operatività è consigliata per domani?

Long in ottica intraday e Flat in ottica multidays in attesa di sviluppi.

Fra domani e lunedì alcuni nostri indicatori attendono l’inizio di una fase direzionale del 7/10%. Vedremo cosa accadrà e se essa inizierà o meno e in che verso.

Si procederà per step.