L’auto è sempre più un mezzo indispensabile per muoversi. In particolare, in tempi di pandemia in cui prendere i mezzi pubblici non è una scelta particolarmente felice. Ma i costi dell’auto sono la croce di ogni automobilista, in particolare l’assicurazione.

Gli Esperti di ProiezionidiBorsa vi suggeriscono come risparmiare nel 2021 fino a 1.000 euro sulla polizza auto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Pianificare le nostre strategie finanziarie e risparmiare grazie all’on line

Una delle eredità che ci lascerà questo 2020, è che on line si può fare oramai quasi tutto. Si può fare la spesa, si può fare formazione, si può fare scuola, si può lavorare, si possono fare i regali di Natale. Tutto senza muoversi di casa. Basta uno smartphone o un pc e una connessione internet.

Inoltre, si possono gestire anche le nostre risorse finanziarie e farlo attraverso il web è molto più conveniente. Si può gestire il nostro conto corrente ed effettuare pagamenti. Si può investire i risparmi dalla poltrona e si può cambiare il mutuo. E si può anche cambiare la polizza auto.

Non stiamo spendendo troppo per la nostra polizza auto?

Le feste natalizie, in questo periodo di forzata immobilità in casa, ci offrono una grande opportunità. Quella di rivedere le nostre strategie per il prossimo anno. Per esempio, si potrebbe investire un’ora del nostro tempo per verificare se non sia possibile risparmiare sulla nostra polizza auto.

Sembrerà incredibile ma si può arrivare a risparmiare fino a 1.000 euro all’anno stipulando un nuovo contratto d’assicurazione per la vettura. Tutto grazie al web e alla possibilità di contrarre una copertura con una compagnia di assicurazione on line.

E’ veramente semplice. Basta avere il numero di targa del nostro mezzo. Se non ci ricordiamo il tipo di copertura che abbiamo, meglio avere a portata di mano anche il contratto con la nostra compagnia.

Come risparmiare nel 2021 fino a 1.000 euro sulla polizza auto

La prima cosa da fare, è verificare quanto si spende all’anno per assicurare la nostra auto. Poi si va su internet su uno dei vari siti di confronto, si inserisce la targa e si compilano i campi richiesti. E in pochi minuti si avranno i preventivi delle varie compagnie che operano on line.

Non stupitevi se poi vi accorgete che state pagando centinaia di euro in più rispetto al preventivo migliore. In particolare, le differenze diventano importanti quando si hanno altre coperture oltre alla RCA di base.

Ci riferiamo a Kasko, mini o completa, incendio e furto, copertura contro atti vandalici ed eventi naturali, rottura accidentale di cristalli, ecc. In questo caso i divari tra le polizze possono arrivare anche a 1.000 euro.

Approfondimento

L’errore che non si deve fare nel 2021 su conti correnti, polizze e mutui