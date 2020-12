Tra le migliaia di emendamenti che hanno invaso la Legge di Bilancio, c’è spazio anche per un taglio delle tasse. Ne usufruiranno coloro che operano nelle zone ZES. Il provvedimento prevede un taglio del 50% dei contributi fiscali. Ecco chi potrà usufruire di tasse dimezzate per 7 anni grazie a una norma nella Legge di Bilancio.

L’importanza delle ZES

Un emendamento alla Legge di Bilancio prevede il dimezzamento dei contributi fiscali per le imprese che operano in zona ZES. Ma cosa sono le ZES? La sigla è l’acronimo di Zone Economiche Speciali. Sono zone del Paese particolarmente disagiate.

Per rilanciare l’economia di un territorio, viene prevista una legislazione economica speciale. Nelle ZES in genere ci sono delle deroghe a norme fiscali, contabili e amministrative, in vigore nel resto d’Italia.

Queste sono state istituite nel 2017 con il decreto legge n. 91, il cosiddetto Decreto Mezzogiorno. Il provvedimento è stato pensato per agevolare la ripresa delle zone svantaggiate del Sud Italia.

In genere le ZES riguardano porzioni precise di territorio o particolari infrastrutture come porti, interporti, piattaforme logistiche. La ZES ha una durata di almeno 7 anni.

Chi potrà usufruire di tasse dimezzate per 7 anni grazie a una norma nella Legge di Bilancio

Tutte le imprese che operano nelle Zone Economiche Speciali, possono usufruire di particolari agevolazioni sotto forma di credito d’imposta. Per esempio, fino alla fine dell’anno, le aziende che operano in una zona ZES possono richiedere un bonus. Questo prevede aiuti sotto forma di credito d’imposta, fino a 50 milioni di euro.

L’agevolazione scade il 31 dicembre del 2020.

L’introduzione dell’emendamento permette di prolungare le agevolazioni di altri 7 anni. In questo caso il sussidio prevede di potere tagliare del 50% le tasse per le nuove imprese che apriranno in una zona ZES.

Ma con due condizioni. Le imprese devono mantenere per almeno 10 anni l’operativa nella Zona Economica Speciale. Inoltre, per tutto questo periodo di tempo non possono licenziare.

