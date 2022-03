Per molte donne lo smalto è un dettaglio fondamentale da non sottovalutare mai, in qualsiasi occasione e giorno dell’anno. Effettivamente, è quell’accessorio di bellezza che definisce tutto l’outfit, impreziosendo il nostro stile con un tocco di colore.

Ci vogliono solo pochi minuti per stenderlo, soprattutto adesso che esistono vari tipi che si asciugano velocemente, senza attendere un’infinità.

Negli ultimi anni quello gel ha davvero spopolato, dando vita a una moda che ha coinvolto praticamente ogni generazione. Questo perché migliora la forma delle unghie, dando spessore e resistenza anche a chi le ha fragili, che si spezzano continuamente.

Il classico smalto rimane ancora in auge, possiamo fissarlo con i vari top coat, che ne prolungano la durata, come un vero e proprio smalto a lunga tenuta.

I colori di smalto da scegliere per mani e piedi da abbinare con tutto e adatti anche alle over 50

Se durante l’inverno abbiamo potuto sperimentare colori e nuove mode, che riprendono stili del passato e ne propongono di nuovi, adesso è il momento di pensare alla primavera. Quindi, voltiamo pagina e proiettiamoci verso la bella stagione e le nuove nuance, che potranno accontentare tutte le donne di qualsiasi età.

Inoltre, cominciando a scoprire i piedi con qualche sandalo durante le giornate calde, potremo abbinare il colore delle mani a quello dei piedi.

Quello che probabilmente sarà il colore più gettonato della primavera è il Very peri, un tono del tutto nuovo che tende al celeste violetto, il blu pervinca, una nuance che allontana ansia e stress. Le declinazioni del colore sono diverse, dal lilla più chiaro al viola melanzana più intenso e caldo.

Per quanto riguarda l’abbigliamento si sposa bene con diversi colori pastello o più vivaci, tipici della stagione. È adatto sia alle giovani ragazze ma anche alle donne che hanno superato i 50 anni e che vogliono essere alla moda.

Altri 2 trend

Tra i colori di smalto da scegliere perfetti per chi vuole essere di tendenza, c’è da segnalare quello “carta da zucchero”, che è un mix tra l’azzurro e il grigio. Anche in questo caso via libera alle tonalità che tendono a essere più chiare o scure, l’importante è che siano sempre luminose e luccicanti.

Per sprigionare l’allegria e osare, potremo puntare anche per il verde mela, vivace e fuori dagli schemi, stupirà tutti. Ideale per vivacizzare lo stile, senza mezze misure, rimanendo sempre alla moda.

Più raffinato e versatile il color terracotta, che accontenta gli appassionati dell’effetto nude ed è adatto a qualsiasi evento, per un outfit casual o una serata più formale ed elegante.

