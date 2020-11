La Corte di Cassazione è inflessibile. Infatti non si può usare il cellulare quando si è fermi al semaforo. Anche se il veicolo è fermo per semaforo rosso possono verificarsi situazioni improvvise in cui si deve manovrare in fretta. Per esempio se sopraggiunge un’ambulanza il guidatore dovrà spostarsi per lasciare il passo al mezzo di soccorso.

Ecco perché la Cassazione ritiene che il veicolo sia comunque in circolazione, anche se momentaneamente fermo. Se il veicolo è in circolazione devono essere osservate tutte le norme riguardanti il divieto di uso di apparecchi telefonici alla guida.

Si può usare il cellulare quando si è fermi al semaforo?

La spiegazione della Cassazione non lascia spazio a dubbi. Anche mentre ci si arresta in prossimità di un incrocio per lasciar passare i veicoli con precedenza non si può approfittare per rispondere ad una chiamata o controllare velocemente un messaggio.

Infatti il veicolo è solo momentaneamente fermo e potrebbe dover riprendere la marcia all’improvviso, appena il semaforo sia tornato verde o secondo le regole di precedenza tocchi a lui. Non è un momento di sosta, ma anzi è un momento particolarmente pericoloso per la guida perché si sta per impegnare un incrocio.

Quindi vanno osservate le regole generali. Vietato usare apparecchi di telefonia mobile che richiedano l’uso delle mani. È possibile usare apparecchi con viva voce oppure anche con auricolare. In questo caso però occorre che l’automobilista abbia un perfetto udito da entrambe le orecchie. Altrimenti l’auricolare potrebbe lasciare libero l’orecchio da cui l’autista sente meno. E questo potrebbe evidentemente essere pericoloso per la sicurezza alla guida.

La Cassazione spiega anche la ragione del divieto. Occorre evitare tutti quei comportamenti che possano causare una distrazione dall’attività di guida.

Le sanzioni sono quelle di cui all’art. 173 CdS, ossia una multa che può variare da 165 a 661 euro.