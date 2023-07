Come rinfrescare la casa senza condizionatori? Gli antichi romani facevano così 

La colonnina del mercurio sale e la nostre case si trasformano in scatole afose. Come sopravvivere al gran caldo senza un impianto di aria condizionata? E, anche in presenza di condizionatori, come ridurne il consumo per non far lievitare il prezzo delle bollette? Qualche consiglio ci arriva direttamente dall’antichità. Ecco come facevano gli antichi romani.

Combattere la calura è questione antica. Noi ci arrangiamo con i condizionatori col rischio di ritrovarci con bollette stratosferiche, gli antichi si ingegnavano con trovate a volte molto efficaci e sicuramente ecologiche. Gli antichi romani avevano diversi sistemi per abbassare la temperatura negli ambienti in modo naturale. Alcuni facilmente replicabili.

La tecnica dell’ombreggiamento

Come rinfrescare la casa senza condizionatori? Una tecnica diffusa tra i popoli antichi e conosciuta anche dai romani era quella dell’ombreggiamento. Consiste nell’apertura delle finestre esclusivamente sulle pareti non esposte al sole diretto per impedire che il calore entri in casa. Le finestre si aprono su cortili interni o porticati riparati dal sole. Ecco perché se vogliamo che la nostra casa resti fresca dovremmo tenere ben chiuse, se possibile, finestre e tapparelle esposte al sole e aprirle invece di sera per far entrare l’aria fresca.

Come rinfrescare la casa senza condizionatori?

Le case romane erano dotate di peristilio, un porticato interno che racchiudeva un giardino o un piccolo orto, fontane o piccole piscine. Troviamo degli esempi di casa romana perfettamente conservati a Pompei, le domus. Hanno tutte un spazio centrale privato, con alberi da frutta e piante di diverso tipo. Le piante insieme alla presenza di acqua creano un livello di umidità che garantisce una piacevole temperatura all’interno dell’abitazione. Giardini e piscine danno vita a zone microclimatiche che esercitano un’azione di raffrescamento naturale ed ecologico. Se vogliamo replicare l’esempio degli antichi romani, in assenza di un giardino possiamo sfruttare lo spazio sul balcone o sul terrazzo per creare una zona verde.

L’evapotraspirazione

Le piante riescono a rinfrescare l’aria attraverso l’evapotraspirazione, un processo che assomiglia al nostro sudore. Le foglie rilasciano, attraverso i pori, il vapore che rinfresca la pianta e l’ambiente circostante. La sensazione di freschezza che avvertiamo quando entriamo in un bosco è dovuta non solo all’ombra ma anche al rilascio di umidità. Gli spazi verdi esterni alla nostra abitazione ci possono aiutare molto a rinfrescare gli ambienti della nostra casa. Sui muri esposti al sole potremmo usare delle rampicanti che schermano i raggi solari e assorbono il calore. Ma anche le piante da interno svolgono lo stesso ruolo e, in una certa quantità, possono restituirci una bella sensazione di freschezza. Alcune più di altre. Il Ficus Benjamin con la sua chioma frondosa, la Dieffenbachia dalle grandi foglie allungate, il Pothos dalle grandi foglie a forma di cuore. E ancora l’Aglaonema o la Dracaena Fragrans.