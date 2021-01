Tutti abbiamo avuto a che fare con la ruggine almeno una volta nella vita. Il ferro è un materiale compatto e resistente, tuttavia tende ad arrugginire e deteriorarsi a contatto con l’aria. Tutte le superfici esterne, esposte ad intemperie e agenti atmosferici, subiscono dannose sollecitazioni che portano alla formazione della ruggine. Nessun materiale può dirsi esente dall’attacco della ruggine, un nemico subdolo in grado di deteriorare irrimediabilmente moltissimi oggetti d’arredo.

Evitare il processo di ossidazione del metallo è quasi impossibile, meglio capire come rimuovere la ruggine e donare una seconda vita a cancelli e balconi di casa.

Disporre dell’attrezzatura adatta

La ruggine è un nemico ostico, ma non invincibile. Avere a portata di mano le attrezzature idonee, permette di rimuovere con facilità ogni incrostazione. Gli attrezzi più comuni da usare, per risolvere questa problematica, sono i seguenti:

smerigliatrici;

spazzole in ferro;

lime in acciaio inox;

prodotti professionali ad alto potere corrosivo;

carta vetrata.

La prima operazione da compiere è eliminare totalmente la ruggine dalle superfici

Col passare degli anni, capire come rimuovere la ruggine e donare una seconda vita a cancelli e a balconi di casa è fondamentale. Se non si affronta nella maniera opportuna il problema, l’unica alternativa praticabile è la sostituzione delle superfici danneggiate. In base alle dimensioni del danno è possibile ricorrere all’attrezzatura precedentemente elencata in diverso modo. Le smerigliatrici sono indicate per danni molto estesi, tutte le altre attrezzature citate sono validissime per danni lievi e circoscritti.

Per ottenere un risultato eccellente, riducendo anche la fatica, è consigliato iniziare dalle parti maggiormente danneggiate dalla ruggine. Dopo aver eliminato le zone più incrostate è necessario completare il lavoro e rimuovere l’odiosa ossidazione sulla superficie rimasta.

Dopo aver eliminato il problema è necessario impedire che si ripresenti nel tempo

Rimuovere accuratamente la ruggine dalle superfici è importante, ma lo è ancor di più impedire che si presenti nuovamente la stessa problematica. Qualora la superficie interessata fosse troppo danneggiata è fondamentale utilizzare lo stucco per rendere la superficie liscia e sigillata.

La totale assenza di imperfezioni permette di isolare il metallo dal rischio di nuove ossidazioni. Per essere sicuri che il danno non si ripresenti più è possibile trattare la superficie interessata con prodotti specifici, gli antiruggine.

Ultima azione da compiere e riverniciare le zone interessate, donando una nuova vita ai cancelli e ai balconi di casa. Optare per vernici colorate e sgargianti permetterà di impreziosire ancor di più la nostra abitazione.

Basterà seguire questi consigli per ottenere il risultato tanto ambito.

