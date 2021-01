Le crêpes, si sa, sono un primo piatto capace di stupire tutti sin dal primo morso. Conosciute anche come crespelle esistono tantissime ricette per prepararle.

La ricetta che verrà proposta oggi è una delle più classiche: fonduta e asparagi.

Come stupire tutti grazie a queste deliziose crêpes velocissime da preparare

Per preparare questo piatto non sono richieste grandi doti da chef. Il tutto sarà semplicissimo e veloce, in circa un’oretta saranno pronte per essere servite.

Inoltre, una buona parte degli ingredienti utilizzati sono già presenti in ogni cucina.

Ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti per preparare otto crêpes:

a) due uova;

b) 90 grammi di farina;

c) 150 ml di latte;

d) una noce di burro;

e) 600 grammi di asparagi;

f) 250 ml di latte;

g) un cucchiaio di farina;

h) 100 grammi di fontina;

i) sale, quanto basta;

l) pepe, quanto basta.

Preparazione degli asparagi

Per prima cosa lavare accuratamente gli asparagi e tagliare via la parte del gambo più fibrosa. Metterli a lessare per circa un quarto d’ora in acqua bollente e salata a fuoco medio.

In seguito andranno sgocciolati e tagliati a pezzettini di circa tre centimetri di lunghezza.

Preparare le crêpes

Per preparare le crêpes, invece, bisognerà prendere una ciotola e unire uova, un pizzico di sale e farina mescolando con una frusta manuale.

Una volta ottenuto un composto omogeneo aggiungere i 150 ml di latte molto lentamente, continuando a mescolare. Si otterrà un composto dalla consistenza liquida ma cremosa.

Sciogliere una noce di burro in una pentola antiaderente di piccole dimensioni e cominciare a versare il composto nella padella aiutandosi con un mestolo.

Non bisognerà eccedere, ne basterà poco, giusto per coprire il fondo della padella. Appena la parte inferiore inizierà a staccarsi girare la crespella e cuocerla anche dal lato opposto.

Continuare in questo modo fino ad ultimare il composto.

Preparazione della fonduta

Per preparare la fonduta, invece, versare in un pentolino un cucchiaio di farina e un pizzico di sale. Sempre mescolando aggiungere anche il latte per formare la crema.

Mettere il pentolino sulla fiamma bassa e mescolare portando ad ebollizione il tutto aggiungendo la fontina a pezzettini.

Una volta che il formaggio comincerà a sciogliersi la fonduta comincerà ad addensarsi e si potrà togliere dal fuoco.

A questo punto prendere le crespelle e farcirle con un cucchiaio di fonduta e quattro o cinque tocchetti di asparagi. Continuare così fino alla fine degli ingredienti.

Mettere le crêpes su un piatto di portata e servirle ancora calde. Possono essere conservate un paio di giorni in frigorifero, prima di consumarle è possibile riscaldarle in forno normale o a microonde.

Ecco svelato come stupire tutti grazie a queste deliziose crêpes velocissime da preparare.

Nel caso in cui non si abbia in casa la fontina è possibile utilizzare la mozzarella per una fonduta ugualmente deliziosa.