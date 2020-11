Utilizzato per anni per disinfettare ambienti, l’ozono è diventato “famoso” durante la pandemia che stiamo vivendo. Infatti, si è utilizzata per sanificare le camere e le case abitate. O in cui sono entrate delle persone contagiate.

Quel che pochi sanno è che l’acqua all’ozono può venire utilizzata per sanificare frutta e verdure. Infatti, il procedimento che porta alla sanificazione dell’aria può essere utilizzato anche per l’acqua. Cerchiamo di capire assieme come ridurre l’uso di detergenti costosi e inquinanti seguendo questo consiglio.

Come funziona e per cosa viene utilizzata

L’ozono è una sostanza che può essere utilizzata per sanificare e disinfettare. Con la corrente pandemia siamo abituati a vederla utilizzata per sanificare gli ambienti in forma gassosa. Esiste, però, un altro metodo per utilizzare l’ozono, ed è “trasferendolo” nell’acqua.

Utilizzando dei particolari dispositivi è possibile, infatti, trasformare l’ossigeno presente nell’acqua in ozono. Questo si attua attraverso l’utilizzo di particolari processi elettrici. L’ozono nell’acqua persiste solamente per trenta minuti circa, periodo in cui la stessa può essere utilizzata a fini di pulizia.

Come ridurre l’uso di detergenti costosi e inquinanti seguendo questo consiglio

L’acqua ionizzata può trovare utilizzo in casa in due principali campi. Prima di tutto, può essere un grande alleato per la pulizia della verdura e della frutta casalinga. La stessa è priva, cioè, di qualsiasi elemento nocivo, tra cui batteri e virus.

Allo stesso modo, la stessa acqua potrebbe essere utile nel processo di pulizia e sanificazione giornaliera della casa. I vantaggi sono molti.

Prima di tutto, si potrebbe evitare la produzione di inquinamento dato dallo sversamento dei detergenti chimici nelle acque. Secondariamente si potrebbe eliminare il rischio di inquinamento legato alla plastica dispersa nell’ambiente.

Inoltre, l’acqua ozonizzata sembrerebbe essere delicata sui mobili e non dovrebbe danneggiarli. Infine, e ovviamente, anche solamente diminuire l’utilizzo di detergenti comporta un bel risparmio nelle spese familiari.