Le donne in gravidanza, specie nel periodo estivo, avvertono una sensazione di calura che è fastidiosa e che, tra l’altro, può portare pure ad avvertire un senso di affaticamento. Ed allora, come affrontare il caldo in gravidanza? Al riguardo c’è da dire che la sensazione di calura che si avverte è normale in quanto si tratta proprio degli ormoni della gravidanza che incidono sul flusso sanguigno. Ma con opportuni accorgimenti il caldo si può affrontare, contrastare e pure vincere.

Come affrontare il caldo in gravidanza? Dal bere molto all’abbigliamento comodo e traspirante

Nel dettaglio, per prevenire il caldo in gravidanza la prima cosa da fare è quella di mantenere il corpo idratato tutto il giorno. Il che significa bere nel corso della giornata molta acqua da alternare magari a bevande che sono ricche di vitamine e di sali minerali. A partire dai frullati e passando per i succhi di frutta.

Pure l’abbigliamento, inoltre, può permettere di tenere lontano il caldo in gravidanza. In questo caso la prima cosa da fare è quella di indossare sempre scarpe comode, e quindi mai troppo strette. Anzi, meglio le scarpe di mezza o di una misura in più, così come gli abiti, specie nel periodo estivo, devono essere traspiranti e di colore chiaro. Il che significa preferire sempre e possibilmente tessuti come il lino e come il cotone che facilitano la respirazione della pelle.

E se, nonostante tutto, la sensazione di calura è fastidiosa al limite dell’insopportabile? Allora si renderà necessario soggiornare in ambienti con aria fresca. Magari a casa d’estate accendendo il condizionatore, ma senza esagerare. Mentre se in casa mancano soluzioni per il raffrescamento degli ambienti il momento potrebbe essere giusto per andare a godersi il fresco all’interno di un centro commerciale. E magari approfittarne per fare un po’ di shopping per la piccola o per il piccolo che sta per nascere.