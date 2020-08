In questo articolo, vi mostriamo come richiedere 1.920 euro con il Bonus bebè in scadenza il 30 agosto 2020.Presentare ancora la domanda per il Bonus bebè si può. Questa misura è relativa a nascite, adozioni, affidamenti avvenuti dal 25 novembre 2019 al 1° giugno 2020. Dopo la sospensione dei termini di decadenza prevista dal decreto Cura Italia, l’INPS chiarisce le modalità di richiesta del Bonus.

Qual è l’importante precisazione dell’INPS a riguardo?

Con il messaggio n. 3104 dell’11 agosto 2020, l’INPS stabilisce che a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, al termine di 90 giorni, in cui era possibile richiedere la somma, si è applicata una “sospensione”. Ciò significa che per tutte le nascite, adozioni e affidamenti avvenuti dal 23 febbraio al 1° giugno, i 90 giorni vanno conteggiati dal 2 giugno. La scadenza, quindi, slitta al 30 agosto. Inoltre, la possibilità di fare domanda entro la fine di questo mese è estesa anche agli eventi avvenuti nei 90 giorni precedenti al 23 febbraio 2020. Il termine dei 90 giorni è differito anche per gli eventi avvenuti sin dal 25 novembre 2019. Il tutto, senza perdere il diritto agli arretrati.

È possibile richiedere il Bonus bebè anche senza ISEE?

Sì, tuttavia in caso di mancata presentazione dell’ISEE, il bonus bebè verrà riconosciuto ma nella misura minima. In linea generale, la presentazione del modello ISEE è importante per calcolare la somma che spetta a ciascun richiedente. Ovvero con:

modello ISEE fino a 7.000 euro: 160 euro al mese, per 12 mesi, per un totale di 1.920 euro all’anno;

modello ISEE non superiore a 40.000 euro: 120 euro al mese, per 12 mesi, per un totale di 1.440 euro all’anno;

modello ISEE superiore a 40.000 euro: 80 euro al mese, per 12 mesi, per un totale di 960 euro all’anno.

Come presentare la domanda

La domanda per richiedere il Bonus bebè deve essere inoltrata esclusivamente via web sul sito dell’INPS.

