Il bonifico, effettuato in banca o alle Poste, è l’operazione più comune e più diffusa per il trasferimento di denaro tra due soggetti. In genere, i bonifici transitano da un conto corrente bancario e/o postale all’altro. Così come il bonifico bancario o postale in uscita è sempre un’operazione che viene effettuata su esplicita richiesta da parte del cliente.

Per esempio, dal proprio conto corrente, un cliente bancario o postale può disporre un bonifico in uscita recandosi presso la filiale o presso l’ufficio postale. Compilando l’apposita distinta dove indicare l’IBAN e le generalità del ricevente, nonché l’importo da riconoscere.

Inoltre, un bonifico può essere effettuato anche per conto dello stesso soggetto, in entrata o in uscita. Ovverosia, un correntista può trasferire a proprio piacimento il denaro da un conto verso un altro conto corrente con la stessa intestazione. Chiaramente nei limiti della provvista.

Detto questo, quando e come è possibile, invece, ricevere un bonifico anche quando chi lo dispone non è titolare di un conto corrente bancario o di un conto corrente postale? Vediamo di approfondire questo aspetto.

Come ricevere un bonifico in entrata senza che questo arrivi da un conto corrente bancario o postale

Al riguardo c’è da dire che, al giorno d’oggi, l’IBAN non è associato solo ai conti correnti, ma anche alle cosiddette carte conto che sono delle ricaricabili. Quindi, è possibile ricevere un bonifico su conto corrente anche quando questo, anziché da un altro conto corrente, arriva in realtà da una carta ricaricabile con IBAN.

Detto questo, è semplice pure la procedura per ricevere un bonifico in entrata senza che questo provenga da un altro conto corrente o da una carta con IBAN. In quanto tra le operazioni di bonifico ammesse c’è pure quello per cassa. Vediamo allora di cosa si tratta e come si dispone.

Come effettuare quest’operazione per cassa

Nel dettaglio, per effettuare un bonifico per cassa, senza avere un conto corrente o una carta conto per disporre l’operazione, basterà recarsi presso la filiale di una banca oppure presso un qualsiasi ufficio postale presente sul territorio. Nella fattispecie, infatti, l’ordinante pagherà in contanti alla cassa, ovverosia presso lo sportello con operatore l’importo del bonifico da effettuare. Compilando l’apposita distinta sarà poi la banca, o l’ufficio postale, a trasferire il denaro al legittimo beneficiario dell’IBAN che è stato indicato.

