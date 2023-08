Grigliata di pesce con meno di 10 euro: prova questa deliziosa ricetta se vuoi fare un figurone

La grigliata in estate non può mai mancare. Quella di pesce, poi, è proprio una tradizione. Non solo spigole e orate, ma anche questo pesce dei nostri mari è davvero saporito e perfetto per la griglia.

Scopri questa fantastica ricetta.

Il pesce è un alimento salutare che non dovrebbe mai mancare sulle nostre tavole. Saporito, leggero, ricco di nutrienti e proprietà benefiche. I pesci magri e facilmente digeribili, poi, sono adatti anche ai bambini.

Il pesce è prodotto ittico che puoi preparare in mille modi diversi. Al forno, in padella ma in estate non può mancare la mitica grigliata.

Il pesce economico dei nostri mari

Secondo gli esperti il pesce è un alimento amico della salute grazie alla presenza degli Omega 3, delle proteine, dei minerali e delle vitamine. Per questa ragione si raccomanda di consumarlo due volte alla settimana, in porzioni da 200 g.

Ma diciamo la verità il pesce non è un alimento economico e adatto a tutte le tasche. Con i rincari degli ultimi anni, molte famiglie non possono mangiarlo più di una volta a settimana.

In realtà, la scelta è talmente ampia che possiamo trovare qualcosa a poco prezzo.

Quando parliamo di pesce economico pensiamo subito a quello azzurro. In effetti, questo prodotto tipico dei nostri mari è davvero eccezionale.

Non solo le alici, perfette per preparare dei piatti che costano meno di 5 euro, anche le sarde o sardine sono degli alimenti eccezionali. Un pesce povero che costa molto meno di 10 euro al Kg ma saporito e ricco di sostanze benefiche. Sarebbe un’ottima fonte di antiossidanti grazie alla presenza di vitamine e minerali. L’elevato contenuto di Omega 3 renderebbe questo pesce amico del cuore.

Grigliata di pesce con meno di 10 euro: ecco la ricetta

Il sapore della sardina è leggermente sapido. Ha una cane compatta ma molto morbida.

Al forno, fritte, con la pasta, puoi preparare le sardine come vuoi, ma questo pesce dà il meglio di sé cucinato alla griglia.

Ecco cosa serve per una gustosa grigliata:

500 g di sardine fresche;

il succo di un limone;

1 spicchio di aglio;

prezzemolo q.b.;

olio EVO q.b.;

timo q.b.;

sale e pepe q.b.

Lava e pulisci per bene le sardine. Trita finemente l’aglio, il timo e il prezzemolo. Versali in una ciotola e aggiungi il succo del limone, l’olio EVO, il sale e il pepe. Amalgama tutti gli ingredienti.

Cospargi le sardine con il sale e cuoci sulla griglia. Pochi minuti per lato. Una volta cotte, trasferiscile in una terrina e versa il condimento preparato in precedenza. Ecco una grigliata di pesce con meno di 10 euro.

Come si puliscono le sardine

Le sardine sono facili da pulire. Elimina la coda e con un movimento deciso tira la testa verso il basso. Verranno via anche le viscere. Apri la sardina a libro, dalla parte della pancia, ed elimina le restanti viscere la lisca. Sciacquale bene sotto l’acqua corrente, riponile su un piano e asciugale delicatamente con un canovaccio.