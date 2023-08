Come rendere bello e accogliente l’ingresso di casa: quanto costa arredarlo e qualche idea creativa

Ingresso spoglio e poco accogliente? Questo spazio è un vero biglietto da visita e si può arredare con gusto anche spendendo poco.

L’ingresso di casa è fondamentale per dare il benvenuto ai tuoi ospiti in uno spazio accogliente e funzionale. Spesso questo spazio viene trascurato perché in tanti pensano servano tanti soldi per avere un ingresso elegante. Ma che tu viva in un appartamento piccolo o in una villa, che tu abbia un corridoio o un openspace, ecco qualche consiglio. Con un budget contenuto, qualche pezzo chiave economico e un po’ di creatività avrai l’ingresso dei tuoi sogni.

Mobile se hai spazio altrimenti dipingi le pareti

Un mobile d’ingresso può fare la differenza in termini di funzionalità e stile. Opta per un mobile con ripiani o cassetti per creare lo stacco con il resto della casa. Non serve comprare l’ultimo mobile di design, puoi trovarne di bellissimi nei mercatini vintage. Altrimenti, in negozi come IKEA e Mondo Convenienza ci sono bei mobili in tanti stili a prezzi vantaggiosi. A partire da 60 € fino a 400 € se vuoi qualcosa di più strutturato. Se invece hai pochi soldi da investire e hai un openspace puoi giocare con il colore delle pareti. Crea uno stacco colorando la porzione di parete di una tonalità più intensa. La pittura può fare miracoli quando hai budget zero, può rendere più spaziosa una stanza in poche mosse.

Elementi d’arredo, specchi, mensole e pannelli all’ultima moda, ecco come rendere bello e accogliente l’ingresso

Uno specchio ben posizionato nell’ingresso può aggiungere profondità e luminosità. Cerca uno specchio che si adatti al tuo stile e al contesto dell’ingresso. Anche gli specchi si possono trovare a prezzi accessibili, e possono essere un ottimo investimento decorativo. Recuperane uno in un mercatino dell’usato, cambia la cornice e con 50 € avrai lo specchio perfetto.

Anche un ingresso piccolo può fare la sua figura se dotato di mensole e appendiabiti. Gli appendiabiti a parete o da terra sono ideali per mantenere l’ordine nell’ingresso. Un piccolo angolo per mettere lo svuotatasche è funzionale e crea armonia. Puoi usare il trucco della pittura per evidenziare la zona, per esempio. Oppure installare i pannelli di legno con i listelli tanto di moda su Pinterest. Si trovano un po’ ovunque, anche da Leroy Merlin, e vengono prodotti di tante tonalità. Per uno stile più moderno scegli quelli color rovere, e fissa tra gli spazi degli appendini a muro. Il costo? 100 € per pannello più pochi euro per i vari ganci appendiabiti. Completa il tutto con una lampada o un vaso ed il gioco è fatto.

In conclusione, ecco come rendere bello e accogliente l’ingresso di casa spendendo poco. Sfrutta al meglio lo spazio disponibile e gioca con elementi decorativi che riflettano il tuo gusto personale.