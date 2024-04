Come regolarsi da ora in poi sui mercati azionari-Foto da pixabay.com

Mentre i mercati americani conservano un trend settimanale rialzista, gli altri listini che analizziamo in questa rubrica sembrerebbero impostati verso ulteriori ritracciamenti. Chi ha ragione? Difficile stabilirlo a priori. La migliore strategia in questi casi è che il tempo dia ragione all’uno o all’altro prendendo una strada decisa. Il Vix dopo l’impennata del 4 aprile si è messo in laterale ma non ha abbandonato gli swing rialzisti su base settimanale. Questo ci porta a pensare che la probabilità e la prossima mossa dei mercati potrebbbe essere al ribasso. Attenzione, non sempre quello che appare potrebbe essere il futuro. Sui mercati, come nella vita può accadere sempre qualcosa che non si attende. Ecco i motivi per cui ora andremo a definire un percorso campione dei prezzi e attraverso uno studio dei grafici andremo ad analizzare come regolarsi da ora in poi sui mercati azionari.

La tendenza annuale

Come più volte spiegato su queste pagine, i nostri calcoli statistici basati sullo studio delle serie storiche dal 1898 ad oggi, ci fanno ritenere con elevata probabilità che il minimo del decennio possa essere stato segnato. Alta probabilità non significa escludere che si possa verificare uno scenario.

Al momento, i nostri algortimi indicano che i seguenti livelli di prezzo mantengono il trend su base annuale al rialzo:

Dax Future

16.753

Eurostoxx Future

4.356

Ftse Mib Future

29.480

S&P500

4.682.

Sotto questi livelli il quadro grafico su base annuale potrebbe girarsi al ribasso.

Come regolarsi da ora in poi sui mercati azionari: i livelli di breve termine

La chiusura della giornata di contrattazione del giorno 10 aprile è avvenuta ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.319

Eurostoxx Future

4.951

Ftse Mib Future

38.430

S&P500

5.160,64.

La situazione rimane invariata rispetto ai giorni scorsi con i listini europei impostati al ribasso sul settimanale, mentre Wall Street è ancora indirizzata al rialzo. Riteniamo che entro domani i nodi possano venire al pettine e quindi riuscire a fare una previsione abbastanza attendibile fino alla fine del mese.

Warren Buffett e il Giappone

Come da notizia data agli investitori dal 10 aprile 2023 Warren Buffett ha deciso di puntare sul mercato giapponese, che in quel momento sembrava dare pochi spunti grafici. Anche stavolta l’oracolo non si è sbagliato infatti il Nikkey 225 è salito di circa il 40%. La tendenza di lungo termine dell’indice è rialzista e al momento questa potrebbe variare solo con discese su base mensile inferiori a 30.588. I nostri oscillatori indicano che sotto 38.977 potrebbe iniziare un ritraccaimento di alcuni punti percentuali.

