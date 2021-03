Registrarsi a Fisco online è molto importante perché permette di dichiarare, registrare, calcolare, consultare e versare direttamente online. Per fare tutto ciò è sufficiente registrarsi ai servizi di Fiscoline o ai servizi Entratel. Ma come registrarsi a Fisco online per accedere a tutti i servizi dell’Agenzia delle Entrate? Dal 1° marzo 2021 l’AdE non rilascia più il codice pin, è possibile accedere alla piattaforma tramite lo SPID, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

Come registrarsi a Fisco online per accedere a tutti i servizi dell’Agenzia delle Entrate

È possibile effettuare la registrazione tramite le credenziali sopra elencate. Il servizio telematico Fisconline può essere utilizzato da:

tutti i contribuenti (persone fisiche) compresi i residenti all’estero, che abbiano i requisiti per essere accreditati da Entratel;

le società ed enti che presentano la dichiarazione 770 come sostituto d’imposta per un numero massimo di 20 soggetti.

Con le credenziali di Fisconline è possibile accedere a tutti si servizi fiscali dell’agenzia delle Entrate, ad esempio:

accedere alla dichiarazione precompilata;

inviare la dichiarazione dei redditi e altri documenti;

pagare contributi, tasse e imposte;

verificare la cancellazione dell’ipoteca sull’immobile;

accedere al cassetto previdenziale;

comunicare le coordinate del conto corrente (postale o bancario)per ottenere i rimborsi;

ricevere assistenza sulle comunicazioni irregolari (Civis).

invio comunicazione per opzione sconto in fattura o cessione del credito per interventi di efficientamento energetico.

Cassetto previdenziale

Un servizio molto importante per coloro che sono registrati a Fisconline, è il cassetto fiscale che permette di consultare:

i dati catastali dei propri immobili;

le dichiarazioni fiscali presentate;

i versamenti effettuati con i modelli F23 e F24;

i dati dei rimborsi;

gli atti registrati;

tutte le informazioni relativi agli studi di settore.

Per effettuare la registrazione, bisogna accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate attraverso l’area riservata, preme il tasto “accedi” . Poi, digitare il tasto a seconda le credenziali in possesso, se SPID, CNS o CIE. Infine, seguire le istruzioni del sistema dopo l’autentificazione. L’accesso è molto semplice e permette di consultare tutti i servizi sopra elencati.