Tutti quanti utilizziamo sempre più spesso la famosa applicazione verde per comunicare con altre persone. Ma proprio il fatto che questa applicazione sia uguale per tutte quante le persone fa pensare che non sia possibile personalizzarlo più di tanto. Ma questo pensiero è sbagliato. Scopriamo assieme come differenziarsi dalle altre persone personalizzando WhatsApp.

Come si può personalizzare l’app di messaggistica più utilizzata del mondo

Quante volte si è guardato il servizio di messaggistica pensando quanto sarebbe bello poterla personalizzare?

Prima di capire come differenziarsi dalle altre persone personalizzando WhatsApp è importante sottolineare che alcune cose non sono modificabili. Non sarà possibile, ad esempio, cambiare il colore del testo oppure il colore dell’app stessa. Quindi tutti coloro che non amano il verde WhatsApp dovranno purtroppo rassegnarsi, non è possibile.

Ci sono, però, delle altre possibilità per tutti coloro che vogliono personalizzare la propria app.

Come si cambia il colore di WhatsApp

Iniziamo a capire meglio come differenziarsi dalle altre persone personalizzando WhatsApp.

Il primo passo che si può fare è quello di cambiare lo sfondo dell’app. È possibile, infatti, impostare un colore oppure una foto come sfondo dell’app.

Per fare questo è necessario agire in due maniere diverse a seconda del cellulare posseduto.

Se si possiede un cellulare che utilizza un sistema Android, come un Samsung, si deve seguire questo processo. Prima di tutto aprire l’app e cliccare sull’icona a destra. Una volta fatto questo, entrare in “Impostazioni” e cliccare sulla parola “Chat”. Cliccare quindi sulla parola “Sfondo” e si potrà cambiare il colore dell’app.

Utilizzando l’iPhone il meccanismo è similare. È necessario aprire l’app e guardare tra i tasti in basso. Cliccare, quindi, su “Impostazioni” e, guardando verso il centro dello schermo, cliccare su “Chat”. Una volta fatto questo, infine, selezionare quel che si preferisce mettere come sfondo.

Abbiamo visto, dunque, come differenziarsi dalle altre persone personalizzando WhatsApp.