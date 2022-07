Il denaro è prezioso, e di certo non si può sprecare. Pur tuttavia, molto spesso il regalo in soldi non solo è il più semplice e sbrigativo, ma in genere è molto apprezzato da chi riceverà il denaro. E questo specie se, nel regalare del denaro, si adottano delle soluzioni originali. Il matrimonio è in genere la ricorrenza perfetta per fare un regalo in denaro, dentro la classica busta.

Ma in realtà il regalo in soldi spopola pure quando si tratta di battesimi, comunioni e cresime. E lo stesso dicasi quando si festeggia una laurea. Vediamo allora di fornire alcuni consigli utili, non solo su come fare un regalo in soldi con un pizzico di originalità, ma anche su cosa scrivere nel classico biglietto.

Come regalare soldi in modo originale e cosa scrivere fuori dalla busta o dal pacco col denaro

Nel dettaglio, per il matrimonio un’idea originale è quella di regalare alla sposa un bouquet di fiori con le banconote. I soldi, in particolare, possono essere avvolti intorno alle corone dei fiori. Oppure, in mezzo ai fiori vengono apposte le banconote legate e arrotolate con un nastro decorativo.

In alternativa alla busta, inoltre, su come regalare soldi in modo originale si possono utilizzare i sacchetti di organza con allegato il classico biglietto. Oppure per regalare denaro si può puntare direttamente al classico pacco da scartare. Dove all’interno ci sarà il classico salvadanaio con le banconote dentro.

Cosa scrivere nel biglietto per le ricorrenze più importanti

Riguardo a cosa scrivere nel biglietto associato al regalo in denaro, tutto dipende chiaramente dal tipo di ricorrenza, ma anche dal grado di amicizia che c’è con gli sposi. Perché il messaggio da scrivere nella busta può essere anche ironico, scherzoso o divertente. Oppure, si possono scrivere delle frasi o degli aforismi ad effetto aiutandosi magari con quanto detto dai grandi filosofi del passato. Per esempio, come disse Aristotele, “l’amore è una sola anima che vive in due corpi”.

Tutto cambia invece quando si danno dei soldi ad un amico, ad un conoscente oppure ad un parente che è in grossa difficoltà economica. In tal caso, infatti, non serve un bigliettino con dei messaggi. Basterà semplicemente mettere i soldi dentro una busta e darli alla persona cara. In questo caso basterà infatti uno sguardo per mostrare la nostra vicinanza ed il nostro affetto a chi non sta passando un buon momento.

