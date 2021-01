Durante il servizio militare il lavoratore non poteva svolgere nessuna attività lavorativa e, quindi, non poteva essere accreditata nessuna contribuzione. Per questo motivo, il nostro ordinamento ha riconosciuto ai soggetti la facoltà di chiedere la copertura del servizio militare con contributi figurativi. Questo per permettere al lavoratore di raggiungere sia il diritto sia la misura ai fini pensionistici. Ma come recuperare l’anno di servizio militare ai fini della pensione? Verifichiamo la procedura che si deve effettuare per la copertura assicurativa.

Servizio militare e copertura dei contributi figurativi

L’accredito dei contributi figurativi per l’anno del servizio militare, purtroppo, non è per tutti. La legge specifica che interessa ai lavoratori iscritti all’AGO, alle gestioni dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli), a coloro iscritti nei fondi esclusivi e sostitutivi.

Non possono, invece, chiedere la copertura con i contributi figurativi, coloro iscritti alla gestione separata. La Legge n. 335/1995 non prevede la possibilità della contribuzione figurativa nemmeno ai lavoratori parasubordinati.

Come recuperare l’anno di servizio militare ai fini della pensione?

Per poter ottenere l’accredito dei contributi figurativi, bisogna essere in possesso di un anno di contributi versati, anche se versati dopo il servizio militare. Invece, se il rapporto di lavoro è svolto all’estero, in questi casi è richiesta la convenzione previdenziale con l’Italia.

I contributi figurativi possono essere accreditati solo per i periodi non coperti da contribuzione, e sono utili a tutti gli effetti per il diritto alla pensione e alla misura di tutte le forme pensionistiche.

Per ottenere l’accredito bisogna presentare domanda all’INPS. La domanda non ha scadenza o termine di prescrizione, quindi, si può presentare in qualsiasi momento successivo alla pensione.

Alla domanda bisogna allegare la documentazione comprovante il servizio militare svolto (foglio matricolare). Per gli ufficiali è valido la documentazione dello stato di servizio.

Capita spesso che ci si dimentica di inserire il periodo del servizio militare. In questo caso, la domanda per la copertura contributiva figurativa determina la ricostruzione della pensione. Inoltre, sono corrisposti gli eventuali arretrati spettanti nei limiti della prescrizione di dieci anni prevista dalla Legge.