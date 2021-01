In tanti aspettano l’accredito dell’indennità NASPI, ma spesso qualcosa va storto e i soldi non arrivano. Tale situazione si verifica ai primi accrediti. E il più delle volte anche conoscere lo stato della propria domanda diventa difficile. Allora se il pagamento della NASPI non arriva, cosa si può fare? Ci sono una serie di controlli da effettuare, se si verifica questa situazione. Analizziamoli anche analizzando come sollecitare l’INPS a pagare il dovuto.

Il pagamento della NASPI non arriva, cosa si può fare?

La prima cosa da fare quando il pagamento della NASPI non arriva è effettuare una serie di controlli. Per ottenere il pagamento è indispensabile allegare la documentazione in modo corretto. I documenti da allegare sono i seguenti:

a) modulo SR163, in cui bisogna indicare le coordinate bancarie (IBAN) per permettere all’INPS di effettuare l’accredito diretto sul conto corrente. Su questo modello deve essere apposto il timbro della banca indicata o di Poste Italiane;

b) lettera di licenziamento, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro;

c) ultime buste paga;

d) documento di identità. Nel caso di cittadini extracomunitari bisogna allegare copia il permesso di soggiorno.

Dopo aver presentato la domanda di indennità NASPI, bisogna presentarsi, entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, al Centro per l’Impiego per sottoscrivere il patto di servizio personalizzato.

Dopo aver controllato che i documenti sono allegati correttamente all’istanza, è possibile controllare lo stato della propria pratica sul sito dell’INPS nel fascicolo previdenziale del cittadino.

Per accedere al servizio sono richiesti il codice fiscale e il codice PIN INPS. Dal 1° ottobre 2020 il codice PIN INPS è sostituito dallo SPID.

Controllare il cassetto postale INPS

La prima cosa da fare è controllare il cassetto postale, e, quindi, se l’INPS ha inviato la domanda approvata con la lettera di decorrenza e dei giorni di durata della NASPI.

Oppure, se l’INPS ha inviato una comunicazione con la richiesta di ulteriori documenti. In questo caso, è necessario inviarli il prima possibile secondo le modalità indicate nella comunicazione INPS.

Quindi, alla domanda se il pagamento della NASPI non arriva, cosa si può fare? Come sopra specificato bisogna effettuare prima una serie di controlli. Se dopo le verifiche, il pagamento ancora non arriva, conviene contattare il numero verdi INPS 803164 e parlare con un operatore.

È possibile anche, inviare un sollecito tramite il servizio INPS risponde, indicando il numero di pratica NASPI e tutti i riferimenti.

Infine, inviare una mail o PEC alla sede INPS di appartenenza, anche in questo caso, indicare il numero di pratica NASPI e il codice fiscale del richiedente.