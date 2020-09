Sarà capitato un po’ a tutti che un pennarello, anche se non molto vecchio, all’improvviso non scriva più oppure non lo fa in modo corretto. Questo può capitare anche quando ci si dimentica di conservarli con l’apposito tappo.

I colori non si esauriscono soltanto, ma spesso tendono ad asciugarsi, e secchi non colorano.

Se si vuole evitare di buttarli nella spazzatura e comprarne altri, ci sono dei metodi per recuperarli.

Ecco come recuperare i pennarelli che non scrivono più

Metodo con l’acqua

In una ciotola versare 240 ml. di acqua calda, togliere il tappino ai pennarelli e immergerli per circa cinque minuti, con la punta in feltro completamente sommersa.

Un po’ di inchiostro si scaricherà nell’acqua, ma è del tutto normale.

Questo metodo è utile solo per i pennarelli a base d’acqua, cioè quelli che in genere usano i bambini per colorare.

Togliere i pennarelli dalla ciotola ed adagiarli su uno straccio ad asciugare. Occorre aspettare che nel feltro non ci sia più acqua, ma non al punto tale che la punta si asciughi di nuovo.

In genere il tempo necessario affinché il pennarello ritorni a scrivere nel modo desiderato e’ di 24 ore. Si consiglia, durante questo lasso di tempo, di controllare il pennarello, scrivendo su un foglio di carta, per testare la qualità del colore.

Lo straccio su cui verranno poggiati i pennarelli, si potrebbe sporcare di inchiostro e quindi si consiglia di adoperarne uno vecchio.

Quando i pennarelli si saranno asciugati, richiuderli con il tappo per permettere al feltro di restare umido, così da durare il più a lungo possibile.

Metodo con l’aceto bianco

In alternativa al metodo sopra descritto, possiamo utilizzare delle gocce di aceto bianco. Mettere i pennarelli in una ciotola, con la punta rivolta verso il basso. Inumidire la punta con un paio di gocce di aceto bianco. Aspettare il tempo necessario affinché la punta in feltro abbia assorbito l’aceto e poi asciugare con un panno morbido. Il pennarello tornerà a scrivere in modo ottimale.

Iniettare con una siringa

Un terzo metodo altrettanto efficace, è quello di iniettare dell’acqua direttamente nel pennarello, tramite l’uso di una siringa.

Munirsi di guanti e di un ago sottile. Riempire la siringa di acqua e inserirla nel pennarello attraverso la punta. Dopo alcune ore, si potrà riutilizzare il pennarello come se fosse nuovo.

Metodo con l’alcool denaturato

Il quarto metodo è quello di utilizzare l’alcool denaturato. Riempire un bicchiere, o una piccola bacinella con l’alcool denaturato, immergervi i pennarelli con la punta rivolta verso il basso, per una decina di minuti circa. Trascorso questo tempo, asciugare il pennarello.

Metodo con l’acetone

L’ultimo metodo su come recuperare i pennarelli che non scrivono più è quello con l’utilizzo dell’acetone. Basta iniettare, con una siringa, all’interno del pennarello una piccola dose di acetone. Occorre inserire l’ago nella punta in feltro.

Il pennarello ritornerà a scrivere perfettamente.