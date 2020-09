Cambiare una lampadina può sembrare facile. È infatti tra le conoscenze base che ogni persona dovrebbe avere. In casa, infatti, le nostre lampadine potrebbero rompersi e spegnersi in qualsiasi momento. Sapere come cambiarle senza aiuti esterni ci rende indipendenti. Anche se cambiare una lampadina è relativamente semplice, a volte potremmo sbagliare qualcosa. Ecco gli errori da non fare quando si cambia una lampadina.

Come si cambiano

Cambiare una lampadina richiede pochi passaggi. Prima di tutto, però, è bene avere in casa almeno una lampadina di ricambio. In questo modo non resteremo al buio in momenti inaspettati. Potremo quindi cambiare subito la lampadina rotta e risparmiarci ore di disagio. La lampadina bruciata va poi svitata dalla lampada. Al suo posto bisogna avvitare la lampadina nuova.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, l'integratore che ti fa dimagrire velocemente - 4 al prezzo di 1 e la consegna è gratuita Scopri di più

Dove si buttano le lampadine bruciate? Questo dipende dal tipo di lampadina. In generale, però, queste non vanno buttate nell’indifferenziato perché vanno smaltite in maniera speciale. Bisogna quindi portare le nostre lampadine usate presso le isole ecologiche e buttarle nel giusto bidone dei rifiuti RAEE.

Ecco gli errori da non fare quando si cambia una lampadina

A prima vista questi passaggi sembrano molto semplici. Ci va poco a svitare, avvitare e poi buttare le lampadine, no? Attenzione! Bisogna ricordarsi di alcune piccole cose che, se dimenticate, potrebbero farci incappare in alcuni problemi. In primis, prima di svitare la lampadina bruciata bisogna spegnere l’interruttore centrale della luce. Ma non solo. È meglio controllare un paio di volte che questo sia davvero spento accendendo e spegnendo gli interruttori. In questo modo eviteremo di ricevere scosse elettriche che potrebbero essere anche molto pericolose. È inoltre importante appoggiarci su una base stabile quando svitiamo e riavvitiamo le lampadine.

Spesso queste sono infatti poste sul soffitto e il lavoro richiede due mani. Dobbiamo perciò munirci di scale stabili o chiede aiuto ad amici o famigliari che tengano la scala per noi. Una caduta potrebbe risultare addirittura in fratture o traumi gravi.

Anche se ne va della nostra salute, bisogna inoltre stare attenti al tipo di lampadina che acquistiamo. L’atmosfera delle nostre stanze dipende molto anche dal tipo di illuminazione. Se ad esempio vogliamo passare dalle lampadine tradizionali a quelle LED dobbiamo cercare dei LED caldi che ricordino il colore delle lampadine a cui siamo abituati.