La cappa è un elettrodomestico un po’ sottovalutato da molti di noi. Lo diamo tutti per scontato, non gli assegniamo quasi mai la giusta importanza. I suoi filtri, poi, sono praticamente nascosti e in molti fanno finta di non vederli. Spesso è proprio lì che si annida lo sporco più duro da eliminare. Smontate i filtri è un lavoro che bisognerebbe fare almeno una volta al mese. Apparentemente sembra un lavoraccio, ma se operiamo bene, vedremo che non è molto diverso dalla pulizia di altri elettrodomestici.

Il grasso dei cibi che arriva ai filtri sotto forma di fumi è un elemento assai complicato da togliere se permane per molto tempo. Per questo motivo, una pulizia frequente è consigliata. Quella che andremo a suggerire sarà poi completata, per chi l’avesse, da un passaggio in lavastoviglie. Questo per garantire una pulizia ancor più approfondita. Per chi non la possedesse, nessun problema. Il metodo che andremo a consigliare sarà più che sufficiente. L’importante è ripeterlo ciclicamente.

Come pulire velocemente e senza fatica la cappa della cucina dal grasso del cibo in pochi minuti

Armiamoci dei nostri migliori alleati in cucina. Ovvero il bicarbonato, il sale fino e il detersivo per piatti. Muniamoci di bacinella o utilizziamo il lavandino per riporre la cappa. Stiamo attenti a smontarla. Due semplici clic dovrebbero essere sufficienti. Il fili d’acciaio che costituiscono il filtro potrebbero essere molto unti. Di conseguenza è preferibile utilizzare guanti di lattice o semplicemente usa e getta. Riempiamo il luogo dove andrà messa la nostra cappa con dell’acqua molto calda. Lasciamo immersa la cappa per cinque minuti, in modo che il grasso cominci a sciogliersi. Poi prenderemo una spugna o una spazzola di plastica o di silicone. Fondamentale che non sia morbida. Potrebbe andare bene anche una paglietta d’acciaio.

La soluzione

Verseremo sopra di essa il sale fino, il bicarbonato e un goccio di detersivo per i piatti e cominceremo a passare questa soluzione sui filtri. Dovremo perdere qualche minuti per spargere bene il composto. Possiamo poi aggiungere del bicarbonato a secco sui filtri e continuare a spazzolare. Questo è indubbiamente il lavoro più lungo, ma vedremo che darà i suoi frutti. Dopo aver sparso la soluzione e pulito accuratamente, allora potremo utilizzare l’acqua corrente per rimuovere il tutto. È preferibile usare il getto della doccia, sempre molto caldo, per eliminare ogni ultimo residuo. A questo punto, lasciamo asciugare all’aria aperta, possibilmente al sole.

Come pulire velocemente e senza fatica la cappa della cucina dal grasso del cibo in pochi minuti con un risultato eccellente. Quando sarà asciutta potremo rimontarla. Al tatto, non si sentirà più il tipico senso di appiccicaticcio che solitamente dà il grasso e questo ci darà molto sollievo. Se ripeteremo la pulizia ciclicamente, con il passare del tempo, gli effetti saranno ancora migliori.