Avere gambe toniche e snelle è il sogno ricorrente di molte donne. In particolare, le cosce sono la parte più critica per alcune. Questo può dipendere dalla genetica, da disfunzioni o da alimentazione inadeguata. Qualunque sia la causa, possiamo provare a soddisfare il desiderio di snellire le gambe gonfie e pesanti. Per riuscirci, la soluzione potrebbe essere anche l’allenamento mirato e una specifica alimentazione, oltre ad un corretto stile di vita.

In questa rubrica non parleremo di gambe magre, come siamo abituati a vedere in riviste o nelle pubblicità. La bellezza di una donna, infatti, non si misura in centimetri o peso, ma vogliamo solo dare consigli utili su come avere gambe toniche. Le gambe possono, infatti, svelarci lo stato generale del nostro organismo, per cui alimentazione sana e stile di vita adeguato sono alla base della salute. La dieta specifica deve essere sempre concordata con il medico o con un professionista del settore.

Ecco come aiutarci a snellire le gambe gonfie e pesanti con alimentazione esercizi e stile di vita

Il volume delle gambe può dipendere, in alcuni casi, non solo dalla genetica, ma anche dalla quantità di grasso che si accumula. Per migliorare l’aspetto delle gambe occorre seguire una dieta ipocalorica che, assieme a sport e massaggi mirati, potrebbe dare risultati anche in breve tempo, a seconda delle situazioni specifiche. Per le donne sedentarie, l’accumulo di adipe sulle cosce potrebbe essere causato da ristagni di grasso e liquidi proprio in questa parte del corpo. Ecco come aiutarci a snellire le gambe gonfie e pesanti con alimentazione esercizi e stile di vita.

Ecco alcuni consigli

bere almeno 1 litro e mezzo di acqua al giorno, perché le cosce trattengono parte del grasso assimilato e hanno, quindi, bisogno di essere drenate. A tale fine, si possono integrare anche tisane snellenti e drenanti, come quelle a base di finocchio, tarassaco o tè verde, senza l’aggiunta di zuccheri;

mangiare 5 porzioni di frutta e verdura ogni giorno. Verza, porri, carote, mele, zucca e topinambur sono solo alcuni esempi di cibi che si possono assumere per eliminare scorie e tossine;

preferire carni magre e prive di grassi. Largo spazio a pesce azzurro e carni bianche;

scegliere uno sport che allunghi i muscoli e, in generale, la silhouette. Non sempre l’attività “cardio” fa bene, ma meglio abbinarla a stretching per fare riposare e ossigenare i muscoli;

se le gambe sono particolarmente gonfie, è sconsigliata la corsa perché rischia di sollecitare eccessivamente i muscoli, creando un effetto indesiderato;

per allungare correttamente i muscoli delle gambe, ma anche di tutto il corpo, tra le attività migliori da svolgere ci sono, per esempio, yoga e pilates.

Approfondimento

Per non rinunciare al dolce, si può sostituire il latte d’avena a quello vaccino.