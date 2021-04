Che le nostre vite siano completamente cambiate da quando la tecnologia ha assunto questa grande importanza nella nostra quotidianità non è certo una novità. Forse non ce ne rendiamo conto fino in fondo, ma ad oggi sono veramente poche le azioni che portiamo a termine senza l’aiuto di uno strumento elettronico. Dal fare il caffè appena alzati all’impostare la sveglia quando andiamo a dormire, durante tutta la nostra giornata siamo accompagnati dall’aiuto d strumenti specifici. Se per alcuni aspetti potrebbe rivelarsi un’esagerazione e un problema, per altri senza dubbio rappresenta una grande comodità.

Non solo un modo

Tra gli aspetti positivi di questa imponente presenza di strumenti tecnologici vi è il fatto che, in quanto esseri umani, abbiamo imparato e stiamo imparando moltissime cose sul loro utilizzo. A dire il vero, per essere precisi, abbiamo appreso solamente alcuni dei metodi per utilizzarli. Infatti potremmo rimanere sorpresi nello scoprire che esistono più tecniche per usare uno stesso dispositivo, alle volte molto più efficaci di quella che conosciamo. Tra poco andremo a vedere un esempio di tutto ciò. Infatti sembra assurdo ma abbiamo indossato le cuffiette sempre nel modo sbagliato.

Come un auricolare

Prendiamo infatti come riferimento le cuffiette che, in molti casi, sono vendute insieme ai telefoni che acquistiamo. Parliamo, nello specifico, di quelle che ancora presentano il filo, e non quelle di ultima generazione che funzionano tramite il collegamento bluetooth. Infatti tutti abbiamo imparato ad indossarle in un determinato modo, ma è questo quello giusto per farlo? Cerchiamo di capire meglio. Difatti sembra assurdo ma abbiamo indossato le cuffiette sempre nel modo sbagliato. La maggior parte di noi è abituata ad indossare la cuffia dal basso, inserendola direttamente nell’orecchio. Eppure così facendo è molto probabile che la cuffia scivoli via, che sia per un nostro movimento o per altri fattori.

Sembra infatti che la maniera giusta per indossare le cuffiette sia quella di considerare quest’ultime come un auricolare, e dunque inserirle dall’alto. Ovvero, inserirle rovesciate e far passare il filo dietro l’orecchio, proprio come accade quando si utilizza un auricolare telefonico. Pensandoci effettivamente si tratta di un metodo non solo più comodo, ma anche più efficace. Così facendo infatti la cuffia rimarrà attaccata all’orecchio a prescindere dall’attività che andremo a svolgere, sfruttando il filo nella maniera corretta. Per molti potrà sembrare un dettaglio, ma per tanti altri potrebbe essere la soluzione che cercavano per smettere di lottare con le cuffie scivolose. Infatti sembra assurdo ma abbiamo indossato le cuffiette sempre nel modo sbagliato.