Se analizzate bene la vostra casa, quante macchie sul muro avete? La causa può essere assolutamente varia. Magari per colpa della sedia che con lo schienale batte sul muro, la libreria, il divano e tanti altri oggetti che abbiamo in casa. Ma spesso, invece, vediamo della macchie sul muro che non sappiamo nemmeno come siano finite sul nostro muro, sembra quasi per magia. Ma ecco come pulire le macchie dal muro senza rovinarlo. Perché si, dovete sapere che se non lo pulite con attenzione e i prodotti giusti potreste rovinare il muro. Lasciando magari aloni o addirittura scrostandolo.

La pulizia del muro da segni

Se avete la parete del muro bianca sapete perfettamente che è un bel dramma. Ma in realtà è anche più facile pulirla, rispetto a pareti colorate. Perché le pareti colorate quando le lavi tendono a perdere la tintura mentre quelle bianche restano ovviamente bianche. Per pulire delle macchie sul muro si consiglia di farlo subito e di non aspettare giorni, perché se la macchia è fresca è più facile toglierla, se è vecchia non tanto.

Come pulire le macchie dal muro senza rovinarlo

Prima di procedere alla rimozione delle macchie, pulite il muro. Se la pittura è lavabile potete procedere con una spugna e un po’ di aceto, se non lo è, invece, operate solo sulla zona interessata, andando ad usare il dentifricio. Poi con un panno eliminate bene lo sporco. Per eliminare le macchie gialle, invece, potete usare il bicarbonato messo su un panno umido. Non sfregate con troppa forza sennò il muro si potrebbe rompere. Oppure se sono macchie ancora più importanti e difficili da togliere tipo muffa o caffè, potete usare lo sgrassatore quello che spesso usate anche per le magliette bianche quando si sporcano. Lasciate agire un pochino sul muro e poi con una spugna pulite tutto.

Approfondimento

Tutti i metodi per rimuovere la muffa dal muro.