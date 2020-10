Un lavoro facile facile, che non richiede un grande impegno con uno stipendio annuo di 40 mila euro e 35 giorni di ferie. Il lavoro veramente dei sogni. Sappiate che è realtà e sono aperte le candidature. Se da una parte, qualche giorno fa il Parlamento europeo si è esposto sui tirocini e stage gratuiti definendoli “uno sfruttamento del lavoro”, ci sono invece alcune aziende che non si approfittano affatto delle persone ma le pagano bene e si prendono cura di loro. Questo è il caso, con uno stipendio di 40 mila euro e 35 giorni di ferie per questo lavoro.

Il lavoro dei sogni

Qual è il lavoro dei sogni? L’assaggiatore di dolci. Ebbene si, sembra di essere tornati nel film “La fabbrica di cioccolato” di Tim Burton, e invece è realtà. L’azienda scozzese ha dichiarato che sta cercando una persona che assaggi biscotti e dolci. Ovviamente, però purtroppo non può essere una persona qualsiasi ma un minimo di criterio per la selezione c’è.

I requisiti d’avere per avere lo stipendio annuo di 40 mila euro e 35 giorni di ferie per questo lavoro

È un lavoro che permette di realizzare nuovi dolci e poi di metterli sul mercato. Ma chi può fare questo lavoro? Ovviamente, come già spiegato in precedenza non è un lavoro per tutti. Anche perché se si tratta di mettere sul commercio nuovi prodotti commestibili, un po’ bisogna saperne. Quindi, è richiesta una laurea in scienze alimentari, nutrizione o studi relativi agli alimenti, esperienza nel business development, miglioramento di prodotti o in servizi di ristorazione. Esperienza scientifica e pratica nella cucina da forno. Infine, qualche competenza tech, come Microsoft outlook e Microsoft excel.

Quindi se avete tutte queste fantastiche skills, cosa state aspettando? Immergetevi dubito nel fantastico mondo di dolci e biscotti.

Approfondimento

