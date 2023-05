Come pulire le fughe del pavimento senza fatica e in 5 minuti? Preziosa è la tecnica di Luca Guidara, il coach dell’ordine

Ogni giorno laviamo e igienizziamo i pavimenti. Il problema, però, è che sembrano sempre sporchi a causa delle fughe, nere, alle quali dedichiamo meno tempo. Si rimanda, si rimanda, fino a quando diventa difficile farle ritornare come in origine. Ecco allora che uno cerca qualche rimedio e dovreste provare i consigli di Luca Guidara, il coach dell’ordine.

Come togliere il nero dalle fughe dei pavimenti è uno di quei problemi che tentiamo sempre di rimandare. Lo vediamo come un lavoro molto lungo e preferiamo concentrarci solo sulle piastrelle, ignorando lo sporco delle fughe. Solo che, per una questione anche di igiene, è un errore non pulirle con costanza.

Almeno una volta al mese, infatti, dovremmo darci dentro e sbiancarle come quando erano state appena collocate sul pavimento. Solo che uno, i mesi diventano 2-3 e anche di più. Rendendo molto complicata la pulizia, una volta presa la decisione di usare olio di gomito. In realtà, ci sono rimedi della nonna che potrebbero rendere questo compito molto meno faticoso. Magari, non piacevole, ma certamente meno gravoso.

Ecco alcuni dei rimedi che si tramandano le nonne per pulire le fughe dei pavimenti senza fatica

Allora, come pulire le fughe del pavimento senza fatica? Prima di scoprire cosa suggerisce Luca Guidara, il coach dell’ordine, nel suo libro Home Sweet Home – il Planning (De Agostini), vediamo altre idee. Di solito, l’immaginario comune è quello dello spazzolino e di tanto olio di gomito. Un po’ come in certi film, dove si vede certi militari costretti a pulire così, per punizione, gli stanzoni delle caserme.

Chiaro che spazzolare dovremo farlo, ma c’è chi suggerisce, ad esempio, di diluire la candeggina nell’acqua. Poi, prendere una spazzola morbida e passare le fughe. A questo punto, però, è tassativo risciacquare il tutto con acqua tiepida perché c’è il rischio che la candeggina possa danneggiare le nostre piastrelle.

Sono diversi i trucchi

Esiste anche un altro metodo che chiama in causa un prodotto che, in casa, è prezioso per pulire tante cose. Ovvero, l’aceto. Ad esempio, è un ingrediente fondamentale per eliminare il fastidioso cattivo odore dalla lavastoviglie.

Non solo. Con l’aceto bianco, esiste un modo per rendere il bucato più soffice e morbido. E per quanto riguarda le nostre fughe, basta spruzzare un composto di acqua tiepida e aceto sulle fughe per poi lasciarlo agire. A questo punto, puliamo con uno straccio e il gioco è fatto.

Come pulire le fughe del pavimento senza fatica? Prova a seguire i consigli che dà il coach dell’ordine

Luca Guidara è un influencer che è diventato una guida preziosa per la pulizia di casa. Non solo sui social, ma anche attraverso libri che si occupano di questo specifico argomento. Con preziosi consigli per avere una casa sempre pulita. Nel libro Home Sweet Home – Il Planning, tra le altre cose, si è occupato anche di pulizia delle fughe.

Lui suggerisce due rimedi. Per il primo, vi rimandiamo all’acquisto del libro. Per il secondo, invece, basta mandare un getto di vapore sulle fughe e poi, con un panno, togliere lo sporco. Tempo impiegato? Solo 5 minuti. Una vera trovata geniale.