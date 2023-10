Come pulire le bocchette dell’auto con una soluzione economica: semplice e veloce 

La cura dell’auto è importante ed ecco una soluzione economica, ma anche semplice e veloce, per pulire le bocchette e avere un abitacolo fresco, igienizzato e profumato a lungo.

Prendere un’auto, riuscire ad acquistarla e mantenerla con tutte le spese che servono annualmente, è una grande soddisfazione personale. Certo, a volte potremmo farci prendere dallo sconforto per la lista di spese da sostenere.

Dobbiamo pensare alle rate del finanziamento, forse, all’assicurazione, al bollo, al pieno di carburante e alla sua regolare pulizia interna ed esterna. Almeno nella pulizia interna, non sempre facile, si può sapere come pulire le bocchette dell’auto con una soluzione economica. In questo modo non sarà una preoccupazione per nessuno.

Bastano davvero pochi euro per avere un prodotto e un risultato efficiente. Chiunque entrerà nella vostra macchina non avrà nulla da dire sulla sua pulizia e tutto questo lo potete ottenere con il minimo sforzo.

Come pulire le bocchette dell’auto con una soluzione economica: bastano 2 euro

Ogni automobile è dotata al suo interno di bocchette per l’aria che permettono a ventole o al condizionatore di entrare in funzione nel modo giusto e immettere aria fredda o calda nell’abitacolo. Molti automobilisti credono che la manutenzione di questa parte del veicolo sia molto costosa e rimandano in continuazione.

Non è così. In realtà, bastano 2 euro e si tratta di un semplice spray disinfettante. Spruzzare questo spray sulle bocchette gli permetterà di raggiungere l’interno dell’impianto. Questo prodotto si può trovare ovunque, in qualsiasi supermercato, negozio o online.

Fare questa azione in modo regolare permetterà di disinfettare l’impianto, avere nell’abitacolo aria pulita, igienizzata e con un buon profumo. Ricordiamoci sempre che sentire un cattivo odore è sinonimo di cattiva igiene e bisogna intervenire subito.

La funzione

La funzione delle bocchette dell’aria non si limita soltanto ad immettere o aspirare aria, appunto. Questi strumenti possono avere un ruolo importante per la nostra salute.

Infatti, secondo diversi studi e diverse prove fatte sul campo, se si è in una strada trafficata, chiudere i finestrini e attivare il ricircolo dell’aria permette di respirare aria più pulita di quella che al momento è presente all’esterno.

Mantenere la ventola al minimo si può, ma non deve essere fatto per più di qualche minuto altrimenti si forma troppa anidride carbonica nell’abitacolo. Per ovviare a questo problema, basta aumentare un po’ la velocità della ventola per far circolare un po’ più aria e ossigeno.