Come pulire il materasso sporco con un rimedio efficace e senza rovinarlo

Pulire il materasso non è una cosa difficile, però richiede qualche accortezza. Un po’ come capita, quando bisogna acquistarlo e si cercano i modelli che più si adattano alle proprie esigenze. Così bisogna evitare le mosse sbagliate, nel pulire uno strumento tanto utile quotidianamente.

Dormire bene è molto importante per la salute. Inoltre quando si avvicina l’inverno, non basta solo materasso lenzuolo per proteggerci. si cerca anche una buona coperta che ci tenga al caldo quando fa freddo. ce ne sono di diversi tipi in commercio, eppure la migliore per dormire bene ehm potrebbe essere una in particolare.

Scegliere la giusta coperta per dormire

Infatti tra le varie proposte che ci sono sul mercato, quella della tradizione sembra che abbia delle caratteristiche particolari. La classica coperta di lana ha la capacità di proteggerci a dovere. La sua qualità peculiare è di non disperdere il calore del corpo ma di conservarlo. La seconda molto importante è che questo lo fa, facendo respirare l’organismo. infatti la lana permette il passaggio d’aria tra l’interno verso l’esterno, senza raffreddare l’interno. Una tale coperta, messa su un buon materasso, ci permette di avere dei sonni veramente tranquilli.

Come pulire il materasso sporco e dormire bene

Può capitare ogni tanto di trovare delle macchie sul materasso. Potrebbero essere delle macchie di sangue oppure delle muffe o semplicemente del cibo o sporcizia caduto sul materasso. Per pulire queste macchie si potrebbe ricorrere ai sistemi, che si utilizzano per tutti gli altri tipi di stoffe. Le macchie di sangue, ad esempio, non vanno trattate in acqua calda ma fredda e con del detergente neutro come il sapone di Marsiglia.

Tuttavia alcuni sconsigliano di gettare acqua sul materasso, per eliminare le macchie. Questo perché l’acqua si asciuga lentamente, soprattutto poi se ci trovassimo in inverno. Tuttavia si potrebbe poi asciugare delicatamente la parte umida del materasso, con un getto di aria tiepida come dal phon. In questo modo il materasso non dovrebbe rovinarsi. Però è vero, che se l’utilizzo di acqua e detergenti, lo si ripete spesso, non è la cosa più consigliabile per un materasso, soprattutto se di una certa qualità. Un buon consiglio su come pulire il materasso sporco.

Il segreto per usare il battipanni

Le nostre nonne, i materassi li battevano col battipanni, soprattutto per tirar via la polvere accumulata. Questa infatti aderisce al materasso non tanto nella parte di sopra dove si dorme, quanto nella parte di sotto più a contatto diretto con il pavimento. L’operazione di battere il materasso si può fare, a patto che lo si faccia fuori in una giornata di sole. in questo modo il sole non solo aiuta a eliminare gli acari dal materasso, ma anche ad asciugare le eventuali macchie di muffe presenti su di esso.

In alternativa si potrebbe utilizzare un aspirapolvere specifico per materassi. Il sole però è impareggiabile.

