Sudare con il caldo torrido è una normale conseguenza, per questo d’estate non teniamo più il conto di quante docce facciamo al giorno. Dopo il lavoro, le attività di giardinaggio o un bagno a mare, non vediamo l’ora di rinfrescarci sotto il getto d’acqua fresca.

Questo significa che dovremo igienizzare e pulire il bagno più spesso, perché potrebbero aumentare le incrostazioni di calcare. Per evitare la propagazione di batteri e possibili infezioni, ogni elemento della doccia dovrà splendere, per non accumulare lo sporco. Se non togliamo tutte le tracce di calcare, macchie scure e ingiallite dalla superfice, in breve tempo risulterà molto difficile fare brillare la doccia.

Come pulire calcare e incrostazioni dal box doccia, binari e vetro

Se quotidianamente dedichiamo pochi minuti alla pulizia del bagno, non solo i vetri e il piatto doccia saranno splendenti, ma anche sanitari e superfici sembreranno nuovi. Sarà anche meno stressante pensare di non dover impiegare ore infinite con la schiena piegata a sgrassare ogni centimetro.

I rimedi della nonna in questo campo sono tantissimi e molti non richiedono l’uso di prodotti particolari e costosi, anzi, esistono degli ingredienti comuni efficaci. Potremmo usare l’aceto e il bicarbonato, in combinazione o singolarmente, per eliminare lo sporco incrostato dai vetri del box, dalle guarnizioni e piatto doccia anneriti.

Se, però, in casa non abbiamo aceto e bicarbonato, e non sappiamo come pulire calcare e incrostazioni dal box doccia, potremmo sostituirli con altri ingredienti efficaci.

Ingredienti della nonna efficaci

Per non affaticarci troppo e rendere ancora più noiose le pulizie del bagno, usiamo un mix sorprendente composto da succo di limone e amido di mais. Quindi, realizziamo un detergente con un litro d’acqua, il succo di un limone e 2 cucchiai di amido. Mescoliamo in una ciotola questi ingredienti, fino a ottenere una soluzione liscia e senza grumi, poi versiamola in un contenitore spray. Agitiamo bene e vaporizziamo sui vetri del box doccia, sulle piastrelle, sui binari e sul piatto. Lasciamo agire per qualche minuto e poi con un panno umido eliminiamo le tracce.

Prepariamo un altro mix, che potremo conservare più giorni, con un cucchiaio di acido citrico e uno di sapone neutro per le mani. Spruzziamo il composto nei punti critici anneriti e incrostati da sporco e calcare, passiamo uno spazzolino per fare brillare le guarnizioni e le guide in basso. Poi sciacquiamo tutto con acqua ed un panno in microfibra.

Mescoliamo un cucchiaino di sale con 20 g di olio di trementina, un prodotto vegetale e lasciamo agire la crema per 20 minuti su tutta la superfice del box. Poi con una spugna o un panno morbido ripuliamo tutto senza fatica.

Lettura consigliata

Per sbiancare la plastica ingiallita di WC e mobili da giardino macchiati e anneriti non usiamo candeggina o acqua ossigenata ma questi ingredienti