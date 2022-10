Come profumare casa velocemente con ottimi rimedi naturali, limone e rosmarino

Avere una casa priva di cattivi odori e che emana un buon profumo non è solo gradevole all’olfatto, ma spesso è sinonimo di pulizia. È come un biglietto da visita per chi varca per la prima volta il nostro uscio e può anche aiutare a fare sentire a proprio agio.

D’estate, probabilmente, è più semplice mantenere un buon odore nelle stanze, perché tendiamo a tenere le finestre aperte, che permettono di arieggiare al meglio gli ambienti. Inoltre, con il caldo, raramente accendiamo forni ed evitiamo lunghe cotture per non patire l’afa, quindi l’odore forte del cibo non persiste come in inverno. Con le basse temperature questo fenomeno potrebbe essere più evidente, senza contare che il bucato e i nostri vestiti potrebbero assorbire i cattivi odori.

Trucchi della nonna a costo zero

Un trucchetto che si utilizzava, e si usa tuttora, era quello di mettere in un pentolino con dell’acqua scarti del limone e rametti di rosmarino. Quando teniamo porte e finestre chiuse, per ottimizzare il riscaldamento, basterà portare ad ebollizione questi ingredienti per fare evaporare in fretta il loro gradevole aroma. Le nostre nonne ci hanno spesso spiegato, quindi, come profumare la casa senza dover spendere sempre soldi in deodoranti per l’ambiente.

Come profumare casa velocemente con ottimi rimedi naturali a costo zero

Oltre limone e rosmarino, molti si avvalgono dell’ammorbidente, creando un mix con dell’acqua calda da vaporizzare in aria o nei tessuti. Ma se volessimo impiegare elementi non chimici, senza spendere soldi o sprecare detersivi, allora potremmo sfruttare degli ingredienti del tutto green. Sono diverse le spezie che potremmo usare per dare un aroma favoloso in tutte le camere. Prendiamo dei chiodi di garofano, una stecca di cannella o dell’anice e facciamoli bollire nel tegamino per qualche minuto. Oppure mettiamoli in un contenitore in ceramica sopra il termosifone e accanto il camino acceso.

Allo stesso modo, potremmo sfruttare i meravigliosi profumi di menta, salvia e alloro, oppure maggiorana e origano. Se non sappiamo cosa fare con gli scarti della polvere di caffè, è il momento di usarli in infusione per lasciare la casa profumata. Se desideriamo sentire il tipico profumo di pulito, facciamo sciogliere delle scaglie di sapone di Marsiglia nel pentolino. In alternativa potremmo anche raccogliere dei rami di pino e inserirli in vasi sparsi per casa, saranno anche coreografici. Sarà facile decidere, quindi, come profumare casa velocemente con ottimi rimedi naturali come questi.

Come togliere l’odore di muffa dagli armadi

Anche gli armadi molto spesso possono avere un odore sgradevole, per questa ragione molti vi mettono all’interno i classici sacchettini profumati, che si acquistano nei supermercati. Ma potrebbero contenere elementi non del tutto naturali, quindi perché non usare fiori e bacche che troviamo in giardino o durante una gita nel bosco!

Creiamo dei pot pourri con fiori di lavanda e foglie di agrumi, con petali di rose e gelsomino, semi di finocchio e bacche di ginepro essiccate. Rendiamo ancora più potente il nostro deodorante fai da te con l’aggiunta di poche gocce di olio essenziale di cedro, che sarebbe un antitarme naturale.